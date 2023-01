NATO verlegt AWACS-Aufklärungsflugzeuge an die ukrainische Grenze

Mehrere AWACS-Aufklärungsflugzeuge der NATO sind von Deutschland nach Rumänien verlegt worden. Wird eine weitere Eskalation des Krieges erwartet?

Wie die Presse berichtet (siehe Meldungen HIER, HIER und HIER), verlegt die NATO wichtige AWACS-Aufklärungsflugzeuge von Deutschland nach Rumänien, um näher an der ukrainischen Grenze zu sein.

Nach Angaben der Bundeswehr betreibt die NATO auf der Air Base Geilenkirchen eine Flotte von derzeit 14 dieser Luftaufklärungs-Maschinen.

»Das Airborne Early Warning and Control System, kurz AWACSAirborne Early Warning and Control System, ist ein fliegendes Radarsystem. Mit dem Ziel der Früherkennung und Vorwarnung hat AWACSAirborne Early Warning and Control System die Aufgabe, aus der Luft den Luftraum aufzuklären und zu überwachen«, heißt es auf der Webseite der Bundeswehr.

Wird eine Eskalation des Krieges erwartet? Nach Angaben der NATO-Kommandobehörde sollen die Maschinen die verstärkte Präsenz des Bündnisses in der Region unterstützen und russische Militäraktivitäten überwachen.