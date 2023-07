Nächste Militäraktion Selenskijs endet im Desaster

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

31.07.2023 - 11:23

So sehr mich jedes militärische Versagen an der neuen Scheinfreiheitsfront westlich des fluchtartig verlassenen Hindukusch auch freut, muss ich an die oft in den Endsieg-Krieg gezwungenen Opfer denken, die schreckliche Qualen erleiden müssen, wobei der schnelle Tod sicher eine Gnade ist.



Und für was?



Für imperiale Allmachtinteressen des weltweit brutalsten Kriegstreibers, der jedoch nie in Den Haag landet, weil er die Ankläger sonst in die Steinzeit bombt.



Und der unter Stockholmsyndrom leidende deutsche Gehorsamsköter kuscht auch noch lieb grinsend.