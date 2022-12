Nach der Bluttat von Illerkirchberg: Innenminister müssen handeln, nicht heucheln

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

Man lese und staune !! "Kontrollverlust in der Migrationspolitik" bedeutet: ALLE ausl.-Mitbürger stehen unter Generalverdacht und müssen überwacht werden. Und der evang.-Verein darf sie mit Gottes Gnaden nach Deutschland holen. Mit anderen Worten - selbst Feuer legen um es den anderen in die Schuhe schieben.

06.12.2022 - 12:41

Abgelehnte und Illegale einfach so abschieben? Schön wär's!



Schließlich haben wir florierende Migranten-Betreuungs-und Abschiebe-Verhinderungs-Industrien (war mal "Unwort des Jahres"!) und wir haben den von Merkel durchgeboxten UN-Migrationspakt, der das ganze Migrationsunwesen weitgehend legitimiert.



Natürlich müßte da gehandelt werden und das Parlament müßte eine strenge Auslegung des Asylrechts verabschieden. Aber - was in unserem Land zu geschehen hat, entscheiden ja schon lange nicht mehr die Marionetten im Parlament sondern deren externe Strippenzieher direkt oder über ihre Vasallen in der EU.