Muslimische Randalierer stürmen erneut schwedische Botschaft in Bagdad

In Bagdad wurde zum wiederholten Male in wenigen Tagen die schwedische Botschaft von radikalen Muslimen gestürmt. Dieses Mal reichte den Radikalen aber nicht nur ein Protest, sondern dieses Mal zerstörten sie Türen und Fenster, legten Brände und empfingen die Sicherheitskräfte mit Steinwürfen.

Laut mehreren Medienberichten haben radikale Muslime in der vergangenen Nacht erneut die schwedische Botschaft in Bagdad gestürmt. Vor wenigen Tagen war dies bereits einmal erfolgt, damals beließen es die Radikalen aber bei einigen verbal vorgetragenen Protesten. Dieses Mal reichte ihnen das nicht mehr: sie stürmten die Botschaft, zerstörten einige Türen und Fenster, legten mehrere Brände und empfingen die alarmierten Sicherheitskräfte der irakischen Polizei mit Steinwürfen. Die wiederum setzte Tränengas und Elektroschocker, sogenannte Taser, zur Befriedung der Situation ein.

Als Grund für diesen Gewaltausbruch führen die Radikalen die für heute angekündigte öffentliche Verbrennung eines Koran vor der irakischen Botschaft in der schwedischen Hauptstadt Stockholm an. Auf Videos in den sozialen Medien ist zu sehen, wie Menschen auf Botschaftsbalkone klettern, Fahnen anzünden, Korane schwenken und schreien. Aus einem der Gebäude steigt auch Rauch auf.

Die schwedischen Behörden gehen entspannt mit der Lage um. Das Außenministerium schreibt: »Unsere Botschaftsmitarbeiter sind in Sicherheit und das Außenministerium steht in ständigem Kontakt mit ihnen. Wir verurteilen alle Angriffe auf Diplomaten und Mitarbeiter internationaler Organisationen. Angriffe auf Botschaften und Diplomaten stellen einen schweren Verstoß gegen die Wiener Konvention dar. Die irakischen Behörden tragen die Verantwortung, die diplomatischen Vertretungen und das diplomatische Personal zu schützen.«

Das irakische Außenministerium distanziert sich von dem neuen Angriff: »Das Außenministerium verurteilt aufs Schärfste die Tat, bei der die schwedische Botschaft in Bagdad in Brand gesteckt wurde«, heißt es in einer Erklärung.