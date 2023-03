Munition für zwei Milliarden Euro für Selenskij

Die EU ist nicht länger eine Wirtschaftsunion; sie ist jetzt auch in den Kreis der Waffenhändler eingetreten. Für zwei Milliarden Euro will Brüssel Munition kaufen, die dann in die Hände Selenskijs gegeben werden soll.

Die EU wirft weiter Steuergeld für die Unterstützung für Selenskij und seinem Krieg mit beiden Händen aus dem Fenster. Das fällt den Eurokraten in Brüssel leicht: erstens ist es nicht ihr Geld und zweitens kann man den Steuerzahler mit weiteren Steuern und Abgaben ja immer noch auspressen. Vor allem das Geld des deutschen Steuerzahlers gibt Brüssel besonders gerne und reichlich aus. Schließlich wird jeder vierte Euro, der in die Kassen Brüssels fließt, vom deutschen Michel erwirtschaftet. Und der hält sowieso still und den Mund.

Zwei Milliarden Euro des aus den ohnehin knappen Kassen der Steuerzahler abgezwackten und abgezockten Geldes will Brüssel nun dafür ver(sch)wenden, um damit Kriegsmunition zu kaufen. Diese Munition soll aber nicht etwa für eine gemeinsame europäische Verteidigungsarmee angeschafft werden, sondern soll – wie immer für den Empfänger kostenfrei – Selenskij in die Hände gegeben werden. Damit der seinen Krieg im Donbass weiterführen kann. Seine Truppen verballern nämlich pro Tag mehr Munition, als alle NATO-Staaten gemeinsam im selben Zeitraum herstellen können.

Die Munitionshersteller reiben sich die Hände: die Kassen klingeln so laut wie schon lange nicht mehr. Die Wertpapiere derjenigen Unternehmen, die sich an Zerstörung, Vertreibung und Tod bereichern, steigen an den Börsen deutlich. Auch deutsche Unternehmen, wie zum Beispiel die Kriegswaffenschmiede Rheinmetall, profitiert vom Einstieg Brüssels als Waffenhändler. Das Problem der gesamten Kriegsgeräte-Industrie ist, dass sie gar nicht so schnell und viel produzieren kann, wie Selenskij immer wieder fordert. Das ist Brüssel allerdings egal. Die zwei Milliarden Euro sollen dafür verwendet werden, in den kommenden zwölf Monaten Selenskij eine Million Schuss Munition des Kalibers 155 in die Hände zu geben. Das ist ein gleich in mehren Aspekten optimistisches Untergangen. Denn weder haben die Rüstungsschmieden die notwendigen Kapazitäten noch ist es sicher, dass Selenskij so lange durchhält.