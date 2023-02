Moskau: »Biden ist ein Terrorist und muss zur Rechenschaft gezogen werden«

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

09.02.2023 - 14:13

Jetzt erleben wir in Europa mal, wie sich andere Länder schon seit Jahrzehnten fühlen müssen: die USA geben uns Tritte mit ihren Stiefeln und wir sollen noch "Danke, Massa" jaulen.



Kein Wunder, dass Russland mit seiner antikolonialen Haltung den Beifall vieler Staaten und Völker findet. Die wollen endgültig das Joch dieser amerikanischen Widerlinge abschütteln. Es wäre Zeit für Bündnisse, an die man vorher nie zu denken wagte, um die USA an allen Fronten zu bekämpfen - so wie sie es tun: They have asked for it!