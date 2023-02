Mehr Krebsdiagnosen, weil wegen Corona-Maßnahmen Behandlungen und Früherkennungen ausfielen

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

@ Gretchen "Es sieht dunkel aus für die Verantwortlichen ... Wenn sie noch ein Gewissen haben schon! Aber für eine Bestrafung haben sie zuviele (mitschuldige) Medienmacher, "Gesundheitsexperten" und Richter auf ihrer Seite. Und schließlich diente doch alles dem übergeordneten Ziel des "Gesundschrumpfens" der Menschheit ... Ganz nebenbei auch noch der Gewöhnung an den im Great Reset erforderlichen Gehorsam ...

02.02.2023 - 12:57

Es gibt Anzeichen, daß sich nach der Covid-Impfung krebsgeschwüre schneller entwickeln. Also nicht nur fehlende Vorsorgeuntersuchungen, sondern auch die "Therapie" können an einer erhöhten Krebsentwicklung beteiligt sein. Und es ist bezeichnend, daß in der AOK darüber nicht öffentlich diskutiert wird!