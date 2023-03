Medien zum Corona-Versagen: Gesundheitspolitik hat Vertrauen verspielt

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

21.03.2023 - 09:11

Wenn aber erst die von Bill Gates dominierte WHO - wie geplant - ermächtigt ist, die Gesundheitspolitik weltweit zu bestimmen, kommt es auf "Vertrauen" gar nicht mehr an.



Dann gibt es nur noch Gehorsam oder Zwang. In den geplanten "Ermächtigungsgesetzen" für die WHO ist jedenfalls von Menschenrechten nicht mehr die Rede.