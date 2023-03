Mainstream-Presse versucht russische Kriegs-Drohung herbeizureden

Justizminister Marco Buschmann spricht von der Festnahme Putins. Medwedew entgegnet, dass dies einer Kriegserklärung gleichkäme. Die deutsche Mainstream-Presse läuft Amok und redet russische Bedrohung Deutschlands herbei. Dabei würden die USA ebenfalls jedem Land den Krieg erklären, dass seinen Präsidenten festsetzt.

Manchmal fragt man sich, ob die großen Mainstream-Medien die Bürger dieses Landes eigentlich für vollkommen dumm und unmündig halten.

Eine wichtige Information vorab: Die USA haben eine klare Antwort für den Fall, dass US-Offizielle oder US-Militärs vor das internationale Strafgericht von Den Haag gestellt werden. Schon im Jahr 2002 schrieb der SPIEGEL: »US-Kongress droht Niederlanden mit Invasion — Parlament und Regierung in den Niederlanden sind empört: Beide Häuser des US-Kongresses haben einem Gesetz zugestimmt, das, falls amerikanische Bürger vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag angeklagt werden, sogar die Invasion im Nato-Partnerland vorsieht.«

Justizminister Marco Buschmann (FDP) würde Putin festnehmen lassen: War das eine kluge Aussage?

Unser Finanzminister hat eine naive Aussage getätigt. Er hatte sinngemäß gesagt, dass der internationale Haftbefehl aus Den Haag gegen Wladimir Putin umgesetzt würde, wenn der russische Präsident nach Deutschland käme. Also Deutschland würde in diesem Falle Putin verhaften.

Der ehemalige russische Präsident Dimitri Medwedew erklärte im russischen Fernsehen, dass dies, auch wenn es nur ein theoretisches Gedankenkonstrukt sei, einer Kriegserklärung gleichkomme mit entsprechenden Folgen. Kurz: Dann würden Raketen auf Deutschland fliegen.

Nun, was macht die deutsche Presse daraus? Sie produziert Schlagzeilen, dass Medwedew Deutschland mit Krieg und Raketen drohe. Die BILD-Zeitung titelt beispielsweise: »RAKETEN AUF BUNDESTAG UND KANZLERAMT: Putin-Freund droht mit Angriff auf Deutschland«

Warum sind die Aussagen von Marco Buschmann so naiv? Und warum ist die Antwort von Medwedew logisch? Und warum ist die Reaktion der deutschen Presse schwachsinnige Propaganda?

Was würde passieren, wenn der US-Präsident im Ausland festgenommen würde?

Ganz einfach, man muss sich nur folgende Fragen stellen:

Wie würden die USA reagieren, wenn man den US-Präsidenten Joe Biden auf einer Auslandsreise festnehmen würde?

Wie hätten die USA reagiert, wenn Barack Obama (wegen der menschenrechtswidrigen Drohnenangriffe auf Zivilisten), George W. Bush (wegen der UN-Lüge und des Krieges gegen den Irak) oder andere US-Präsidenten wegen ihrer Kriege im Ausland festgenommen worden wären?

Wie würde die Volksrepublik China reagieren, wenn Deutschland Xi Jinping (z.B. wegen des Umgangs mit ethnischen Minderheiten wie den Uiguren oder Tibetern) festnehmen würde? Wie hätte China vor 50 Jahren reagiert, wenn Mao Zedong (Mao Tsetung) im Ausland festgenommen worden wäre?

Wie hätte die ehemalige Sowjetunion reagiert, wenn Wladimir Lenin, Josef Stalin, Nikita Chruschtschow, Leonid Breschnew, Juri Andropow, Konstantin Tschernenko oder Michail Gorbatschow bei einem Auslandsbesuch festgenommen worden wären? Etwa Stalin bei der Konferenz von Teheran? Immerhin hat Stalin viele Millionen Menschenleben auf dem Gewissen!

Sie kennen bereits die Antwort! Jedes Kind kennt die Antwort. Die Festnahme eines Staats- und Regierungschefs einer Großmacht (oder gar Atommacht) wäre einer Kriegserklärung gleichgekommen.

Doch FDP-Justizminister Marco Buschmann weiß das nicht. Stellt er sich dumm? Ist das billige Stimmungsmache des Ministers?

Und die deutsche Presse? Sie interessiert es nicht. Sie will nur Propaganda machen.

Europas Abkehr von Russland ist größter historischer Fehler des 21. Jahrhunderts

Wladimir Putin ist nicht Muammar al-Gaddafi oder Saddam Hussein. Putin vertritt keine Bananenrepublik. Putin ist Präsident der größten Atommacht der Erde, unterstützt von der neuen Supermacht China.

Geostrategisch begeht Europa gerade den größten historischen Fehler des 21. Jahrhunderts, indem es sich von den Ressourcen Russlands abkoppelt und Russland näher an China bringt. Diese unvorstellbare Dummheit der Europäer wird den Kurs der Weltgeschichte nachhaltig beeinflussen. Europa wird an Einfluss verlieren, China wird an Einfluss gewinnen. Die neuen Großmächte der Welt stehen sich im Pazifik gegenüber: auf der einen Seite eine starke eurasische Kontinentalmacht (China, Russland und viele zentralasiatische Staaten), auf der anderen Seite die USA, Kanada, Japan, Südkorea, Australien usw. Wer interessiert sich dann noch für Europa?