Macrons Unbeliebtheit steigt unaufhaltbar

Die französische Öffentlichkeit mag Präsident Emmanuel Macron nicht mehr, wie Umfragen ergeben haben. Fast drei Viertel der Franzosen haben eine schlechte Meinung vom Staatschef.

Emmanuel Macron, der Präsident Frankreichs, hat derzeit mit einer Rekordtiefstimmung in der Bevölkerung zu kämpfen, wie Breitbart berichtet. Die Unzufriedenheit der Franzosen mit Macrons Führung hat mehrere Gründe, darunter eine hohe Inflation, Arbeitslosigkeit und die Nachwirkungen der Corona-Maßnahmen.

Laut den Zahlen, die dem Sender RTL vorliegen, haben nur noch 26 Prozent eine positive Meinung von Macron. Das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber den 46 Prozent, die im letzten Jahr um diese Zeit eine solche Meinung hatten.

In der Zwischenzeit haben 41 Prozent der Bevölkerung des Landes eine »sehr schlechte« Meinung von dem Präsidenten, und weitere 32 Prozent der Menschen beschreiben sich selbst als »eher schlecht« in Bezug auf den neoliberalen Führer.

Die vielleicht schlimmste Statistik für Macron ist, dass 63 Prozent der Menschen im Land wünschen, dass die anhaltenden Proteste gegen die Regierung des Landes - von denen viele in Krawalle ausarten - fortgesetzt werden, was darauf hindeutet, dass Frankreichs Oberbefehlshaber noch für einige Zeit mit immer wiederkehrenden Streiks und öffentlichen Unruhen zu kämpfen haben wird.

Die Oppositionsparteien nutzen den Fall, um den Präsidenten zu kritisieren und seine Führungsqualitäten infrage zu stellen. Es bleibt abzuwarten, ob Macron in der Lage sein wird, seine Beliebtheit in der Bevölkerung wieder zu erhöhen oder ob seine Amtszeit von weiteren Skandalen überschattet wird.

Macron war zwar schon früher in schwierigen Situationen, aber die Zahlen vom Freitag zeigen, dass die Regierung Macron so unsicher ist wie nie zuvor. Der politische Hauptkonkurrent der Regierung, das Rassemblement National von Marine Le Pen, erfährt in den Umfragen einen starken Anstieg seiner Unterstützung, während die Unruhen im Land zunehmen.

Im Gegensatz dazu stößt der Präsident überall, wo er sich aufhält, auf erhebliche Proteste. Die Polizei beschlagnahmt inzwischen Kochtöpfe von möglichen Demonstranten, weil sie befürchten, dass diese sie benutzen werden, um öffentliche Auftritte des französischen Staatschefs lautstark zu stören.