Lufthansa bereitet Schadenersatzklage gegen die Letzte Generation vor

Die Luftfahrtgesellschaft Lufthansa will sich die Schadenssumme, die durch die Blockade-Attacken der Letzten Generation entstanden ist, wieder zurückholen. Es wird eine Anklage vorbereitet.

Wie »n-tv« berichtete, droht der Klima-Kleber-Gruppe der Letzten Generation eine Millionen-Klage auf Schadensersatz.

Denn durch die Blockaden an Flughäfen sind den Fluggesellschaften Schäden entstanden, weil beispielsweise Ticket-Einnahmen entgangen sind. Die Lufthansa will sich nun dieses Geld wieder zurückholen.

Der Lufthansa-Konzern wolle für sämtliche Fluggesellschaften der Gruppe Ansprüche geltend zu machen, erklärte eine Konzern-Sprecherin. Es gehe dabei um mehrere Flüge, die am 13. Juli dieses Jahres bei Blockaden in Düsseldorf und Hamburg ausgefallen waren, sowie um eine Prostest-Aktion im November letzten Jahres am Berliner Hauptstadtflughafen BER.

Ob die Klima-Kleber daraus lernen werden? Wohl kaum. Vermutlich haben sie schon Sponsoren im Hintergrund, die ihnen unter die Arme greifen, oder?