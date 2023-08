LQGIBTUSW-Demo zeigt Erdogan mit Schwulen- und PKK-Flagge

Die Erdgoan-Administration erurteilt auf das Schärfste, dass bei derLQGIBTUSW-Demo in Stockholm eine Puppe gezeigt wurde, die Präsident Erdogan mit einer Schwulenflagge und einer PKK-Flagge darstellt.

Hinter der Aktion am vergangenen Samstag tanden die Organisationen Rojava Committees und »Queers against fascism«. Sie zeigten eine Puppe, die verblüffende Ähnlichkeit mit dem Alleinherrscher vom Bosporus hat. Diese Puppe hält in der einen Hand die für die LQGIBTUSW-Bewegung modifizierte und auf den Kopf gestellte Regenbogenflagge, in der anderen Hand eine Flagge der PKK.

Erdoganzs Justizminister Yilmaz Tunc ist mächtig empört: »Ich verurteile auf das Schärfste die Provokation von Anhängern der Terrororganisation PKK, die heute in Stockholm gegen unseren Präsidenten stattfand«, schrieb er am Samstagabend auf Twitter. Auch Erdogans Außenministerium verurteilt in einer Pressemitteilung die Aktion und spricht von einem »Schwulenputsch der PKK«.

Der stellvertretende Vorsitzende der Stockholm Pride, Michal Budryk, erzählt Sveriges Radio, dass die Organisatoren versucht hätten, die Rojava-Komitees und Queers gegen Faschismus zum Austritt zu bewegen. Ein anonymes Mitglied des Rojava-Komitees, »Erik«, behauptet jedoch, dass er und die anderen nicht aufgefordert wurden, die Parade zu verlassen. Auch er ist enttäuscht, dass die Veranstalter der Demo nun auf Distanz zu der Aktion gehen: »Ich denke, es ist eine geschichtslose, rückgratlose Haltung. Der Slogan für Pride lautete „Wir marschieren für diejenigen, die es nicht können“ – ja, in der Türkei kann man nicht länger für seine Rechte marschieren«, sagt er gegenüber SR.

Zur Erinnerung: Erdogan hat den Beitritt Schwedens zur NATO noch nicht ratifizieren lassen. Das soll frühestens im kommenden Oktober geschehen. Derlei Aktionen tragen wohl kaum dazu bei, dass der Bosporus-Despot sonderlich motiviert sein wird, die entsprechende Erklärung ratifizieren zu lassen.