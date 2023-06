Linksextreme Ausschreitungen in Hamburg mit Gewalt und Pyrotechnik

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

01.06.2023 - 13:07

Somit wäre eigentlich die unverzügliche Freilassung von Beate Zschäpe zu fordern, wenn dieser zum links-grün-sozialistischen Shithole verkommene "Rechtsstaat" die hauptursächliche Gewaltstraftäterin einer linksextremistischen Terrororganisation aus Angst vor gewaltsamen Ausschreitungen zunächst verschont, die wie zu erwarten dennoch in zahlreichen deutschen Städten in der Nacht zum Donnerstag stattfanden.



In diesem Zusammenhang gab sich die in den Fußstapfen der FDJ und Hitlerjugend wandelnde, den Sozialismus verherrlichende, über Umwege staatlich geförderte Antifa wieder einmal mehr die Ehre, um all das zu vollbringen, was man in Anbetracht der vermeintlich immerwährend schlimmsten Gefahr für die vielgepriesene Demokratie, von Rechtsextremisten so gut wie nie zu lesen bekommt:



Demnach kam es laut "NZZ" und "RND" in Leipzig, Berlin, Bremen und Köln zu Sachbeschädigungen und zu Attacken gegen die Polizei, während in Halle an der Saale Autos abgefackelt wurden. Allein in Leipzig forderten in einem Park bis zu 800 größtenteils vermummte Personen aus dem linksautonomen Spektrum, die laut Polizei "ein militantes Erscheinungsbild aufwiesen", unter schwerem Landfriedensbruch die "Freiheit für alle Antifaschist*innen".



Auch in den Berliner Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg und Tempelhof-Schöneberg wüteten mehrere hundert Aktivisten aus der militanten Antifa-Szene. Nach Verstössen gegen das Vermummungsverbot und gewalttätigen Übergriffen gegen die Polizei, wurden zahlreiche gewaltbereite Linksextremisten festgenommen, wobei in dieser aufgeheizten Atmosphäre die Prügelknaben der Nation als "Bullenschweine und Berufsschläger" beschimpft werden.



In Bremen marschierten derweil rund 350 überwiegend vermummte Teilnehmer zu einer unangemeldeten Demonstration auf, um linksextreme Parolen zu skandieren und um die Polizei zu attackieren, während in Köln rund 200 gewaltbereite Autonome zusammenkamen, um gegen das Dresdner Gerichtsurteil zu protestieren, denn "Militante antifaschistische Aktionen" seien nötig, weil der Staat "ein Eigeninteresse an der Existenz einer gemässigten faschistischen Bewegung" habe, weshalb ein konsequenter Antifaschismus" gegen die Polizei durchgesetzt werden müsse.



Laut "T-Online" wurde die Polizei ganz gemäßigt mit Glasflaschen, Steinen und Pyrotechnik attackiert, während "Der Spiegel" verharmlosend von einer "Solidaritätsdemo" faselt.



Auch in Hamburg, Hannover und Dortmund kam es zu "Free Lina-Demonstrationen". In Halle an der Saale gingen in der Nacht zum Donnerstag mehrere Fahrzeuge vor einem Autohaus in Flammen auf, während die "Mitteldeutsche Zeitung" ganz zaghaft vermutet, dass ein Zusammenhang mit dem Urteil gegen die Linksextremistin Lina E. bestehen könnte.



Tja, ist halt schon Scheiße, wenn mal wieder wie gewohnt keine offensichtlichen Rechtsextremisten ihr Unwesen trieben, was sonst in großen fetten Lettern, mit zig einhergehenden Sondersendungen im Staatsfernsehen hervorgehoben worden wäre!