LGBTQ- und harte Feministinnen zittern nach Melonis Sieg in Italien

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

07.10.2022 - 10:22

„Meloni fährt klaren Kurs“ und dies - selbst für ´mich` offensichtlich - nicht nur wenn es um Abtreibung und LGBT-Ideologie geht!



Wird sie etwa auch ´deshalb` als "Postfaschisten" dargestellt



- ganz besonders aber, weil es Giorgia ist, welche die "Bevormundung" durch Brüssel beenden will?





Wird sich das auch in meinen Augen klapprige Engelchen Namens Uschi in Sachen von Melonis Wahl in Italien nun am Vorbild ihrer Göttin(?) orientieren, welches sie ihr scheinbar nach der Wahl in Thüringen gab???