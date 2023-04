»Letzte Generation« mutiert zum »letzten Heuler«

Für den heutigen Montag hatte die »Letzte Generation« vollmundig angekündigt, Berlin lahmlegen zu wollen. So richtig durchdacht aber scheint die Vorbereitung darauf nicht gewesen zu sein, denn die Aktionen fielen mangels Masse (sprich: Teilnehmer) weitestgehend aus.

Eines grundsätzlich vorab: um Berlin lahmzulegen, bedarf es keiner groß angelegten Aktionen einer so dubiosen Truppe wie der »Letzten Generation«. Dazu reicht bereits die völlig verfehlte Verkehrspolitik des Berliner Senats alleine aus. Die noch amtierende Verkehrssenatorin Jarasch (Grüne) hatte sich die Lahmlegung des (auto-)mobilen Individualverkehrs auf ihre Fahne geschrieben und trug diese Vernichtung wie eine Monstranz vor sich her. Berlin zusätzlich lahmzulegen wäre daher in etwa dasselbe, als wolle man einen bereits Toten noch einmal ermorden.

Das scheint sich auch bei den sogenannten Aktivisten jener letzten Generation herumgesprochen zu haben. Jedenfalls erschien für den heutigen Großkampftag nur ein verschwindend geringer Bruchteil an Interessenten auf der Bildfläche der angekündigten 20 Schwerpunkte. Die paar Figürchen, die wirklich auftauchten, hatten dann auch nicht den Hauch einer Chance, ihre Blockadeabsicht durchzuführen.

Entweder war die Berliner Polizei in ausreichender Mannstärke vor Ort und bereitete dem Spuk ein schnelles Ende: noch ehe die Blockierer wussten, wie ihnen geschah, waren sie mit angelegter Handfessel deaktiviert. Oder aber, dort wo keine Polizisten unmittelbar anwesend waren, sorgten die Berliner Autofahrer selbst für ein rasches Ende. Nach Meldungen in diversen sozialen Medien soll es wohl die eine oder andere »Watschn« gegeben haben und dann war auch schon Ende der Veranstaltung.

Die »Letzte Generation« hat zudem ein Problem, welches ihr von nicht erwarteter Seite bereitet wird: das politisch linke Spektrum mitsamt anderer, nicht minder dubioser Truppen wie die schulschwänzenden Klimahüpfer von »Fridays for future« wie sogar die Nachwuchs-Krawallbrüder von der »Extinction Rebellion« gehen auf Distanz. Sogar bei den politischen Parteien bröckelt die Unterstützung massiv – außer natürlich bei den grünen Öko-Sozialisten. Wobei die allerdings momentan ganz eigene Probleme haben, wie sich in den Meinungsumfragen zeigt.