Lerneffekte des Monats

28.06.2023 - 13:05

… „Falsche Wahlergebnisse werden jetzt bei uns nicht mehr telefonisch sondern einfach per Demokratiecheck korrigiert. Die Impfpflicht hätte die Notwendigkeit solcher Rettungsmissionen allerdings verhindert, hört man aus den Reihen der CDU. Deren Hauptgegner sind jetzt wieder die Grünen, so Chefstratege Merz. Kann man nachfühlen. Einmal so ein richtiger Sesselmann sein - das wär’s für den Friedrich.“



So kann auch ich nur fragen: „Idioten an die Macht? — Dummheit und Politik“!!!