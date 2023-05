Lebensmittel kosteten im März 22,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor

Die deutschen Verbraucher schränken sich angesichts stark gestiegener Preise beim Kauf von Lebensmitteln so sehr ein wie seit mindestens 29 Jahren nicht mehr. Lebensmittel kosteten im März dieses Jahres 22,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Inflationsbereinigt fiel der Einzelhandelsumsatz mit Lebensmitteln im März um 10,3 Prozent niedriger aus als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

»Die Konsequenzen der Ampelregierungspolitik werden für alle Gesellschaftsteile spürbar und der Wohlstand schwindet. Seit drei Jahren schrumpft nun die Kaufkraft der Bürger und es ist kein Ende in Sicht. Vor allem ärmere Familien, die sich ohnehin keine hochwertigen Lebensmittel leisten können, müssen sich nun noch mehr einschränken.

Die Ursachenbekämpfung der Bundesregierung bleibt weiterhin aus, man bleibt stattdessen stur auf dem Kurs der faktischen Verarmungs- und Enteignungspolitik. Mit dem Ende der Kernenergie in Deutschland, der kopflosen Geldpolitik der EZB, andauernder Sanktionen gegen Russland, der nicht endenden Migration in die Sozialsysteme und einer für den Mittelstand bald nicht mehr zu stemmenden Abgabenlast wird diese Regierung die deutsche Gesellschaft auf eine Armutsspirale zusteuern. Damit muss endlich Schluss sein. Die AfD-Fraktion fordert eine 180 Grad-Wende in der gesamten Breite der deutschen Sozialpolitik.«