Lawrow: Es geht um das Ende der unipolaren Weltordnung

27.09.2022 - 11:43

Es geht am Ende um Sein oder Nichtsein und daran sind die schuld, die sich schon seit einigen Jahrhunderten über ihr Geld definieren und den Hals bis zum heutigen Tag nicht vollkriegen können und Mitinitatoren zweier Weltkriege waren, was man ihnen ja schon damals vorgeworfen hat.



Die können ihr Unwesen nur weitertreiben, weil sie aus den USA heraus handeln und sich auch der größten Währungseinheit bemachtigt haben und seither setzen sie ihren Terror weltweit fort und solange die bestehen wird es keine Ruhe geben, denn mit ihren Finanzierungsmöglichkeiten kaufen sie alles, was Rang und Namen hat und fühlen sich sicher, was ihnen aber nun die Russen im Ernstfall austreiben könnten, sollten sie nicht vernünftig werden und noch länger leben wollen, was wir ja alle hoffen, denn sie haben ihren Zenit erreicht und darüber hinaus wartet nur noch der Tod.



Das sind keine Verschwörungstheorien, denn wäre es anders, dann müßte die Welt nicht um ihre Existenz bangen und das kommt davon, wenn wenige meinen, allen anderen ihren Willen aufzwingen zu können und wer noch geradeaus denken kann, kommt doch an bestimmten Tatsachen nicht vorbei, gerade wenn man das katastrophale Handeln unserer Politiker betrachtet, was völlig gegensätzlich zu den eigenen Interessen der Bevölkerung verlauft und schon deshalb stutzig machen müßte.



Die sind alle vereinnahmt, entweder über finanziellen Druck oder über Sonderleistungen für Gefälligkeiten und die Opfer sind die jeweiligen Bürger eines Landes, was sofort beendet werden muß, wenn wir noch eine Überlebenschance haben wollen.