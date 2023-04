Lauterbach will für die Pflege Steuern erhöhen und ans Erbe der Bürger

Angesichts der Krise im Pflegesystem erwägt Lauterbach Steuererhöhungen und höhere Sozialabgaben. Außerdem denkt er darüber nach, an die Erbschaften der Bürger heranzugehen

Deutschland wird ärmer. Dazu kommt noch, dass immer mehr Bürger in Rente oder Pension gehen. Der Anteil der arbeitenden Bevölkerung, die für die Senioren aufkommt, nimmt zu. Das Gesundheitssystem und Pflegesystem ist finanziell heruntergewirtschaftet. Man muss sich einmal nur die Kosten der Corona-Politik ausrechnen.

Die Inflation lässt die Kosten für Altersheime, Pflegeheime und Pflegedienste zusätzlich in die Höhe schnellen.

Was schlägt Gesundheitsminister Lauterbach (SPD) vor? Ihm kommen Vorschläge wie Steuererhöhungen und höhere Sozialabgaben in den Sinn. Außerdem denkt er darüber nach, an die Erbschaften der Bürger heranzugehen [siehe Bericht »Welt«].