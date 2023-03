Lauterbach verschärft den Pflegekräftemangel

Obwohl bereits jetzt zehntausende Pflegekräfte fehlen, will Bundesgesundheitsminister Lauterbach die Leiharbeit in der Altenpflege eindämmen, indem die Entlohnung von Zeitarbeit in der Pflege auf die Tariflöhne in der Branche begrenzt wird.

Dazu teilt der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Martin Sichert, mit

»Die Löhne von Leiharbeitern in der Pflege zu reduzieren, ist aus Sicht der AfD-Fraktion der völlig falsche Weg. Dieser Ansatz treibt noch mehr Pflegekräfte aus dem Beruf. Stattdessen müssten die Löhne der Stammbelegschaft angehoben werden, um den Pflegeberuf für mehr Menschen attraktiv zu machen. Das Problem sind nicht die Leiharbeiter, denn es macht keinen großen Unterschied, ob jemand, der professionell pflegt, über eine Zeitarbeitsfirma oder direkt im Pflegeheim angestellt ist. Die Arbeit des Pflegers besteht in beiden Fällen aus der Pflege. Wer allerdings in Zeiten des Pflegemangels einem Teil der Pflegekräfte das Gehalt kürzen will, wie Gesundheitsminister Lauterbach, der senkt die Attraktivität des Pflegeberufs und verschärft den Pflegemangel. Will man einen Beruf für mehr Menschen attraktiver machen, muss man die Arbeitsbedingungen verbessern und nicht verschlechtern, wie der Gesundheitsminister und die SPD es vorhaben. Lauterbach hat bereits in der Corona-Zeit bewiesen, dass er kein Gespür für Menschlichkeit und keine Problemlösungskompetenz besitzt. Es ist höchste Zeit, dass dieser unfähige Minister endlich zurücktritt.«