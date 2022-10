Landtagswahl Niedersachsen / Hochrechnung um 19.00 Uhr

Am heutigen Tag wählen die Niedersachsen ihren neuen Landtag. Knapp 6,1 Millionen Menschen sind zur Wahl aufgerufen, die Frage ist, ob die Wahl von den Landesthemen oder den Bundesthemen dominiert wird.

Hochrechnung um 19.00 Uhr:

SPD - 33,2 Prozent

CDU - 28,0 Prozent

Grüne - 14,0 Prozent

AfD - 11,7 Prozent

FDP - 5 Prozent

Hochrechnung um 18.50 Uhr:

SPD - 33,3 Prozent

CDU - 27,9 Prozent

Grüne - 13,8 Prozent

AfD - 11,6 Prozent

FDP - 5 Prozent

Erste Hochrechnung um 18.25 Uhr:

SPD - 32,7 Prozent (minus 4,2 Prozent)

CDU - 27,5 Prozent (minus 6,1 Prozent)

Grüne - 14,3 Prozent (plus 5,6 Prozent)

AfD - 11,8 Prozent (plus 5,6 Prozent)

FDP - 5 Prozent (minus 2,5 Prozent)

Weil verliert, kann trotzdem weiter Ministerpräsident bleiben - in einer rot-grünen Koalition. Die grünen Kriegstreiber werden mutmaßlich zukünftig in Niedersachsen regieren.

Die erste Prognose um 18.00 Uhr unterstützt zzum größten Teil die Umfragewerte der vergangenen Wochen. Erschreckend ist die geringe Wahlbeteiligung, die bei nur etwa 60 Prozent liegt.

Hier die Prognose für die Parteien, die vermutlich im neuen Landesparlament vertreten sein werden (Veränderung gegenüber der Landtagswahl 2017):

SPD - 33,5 Prozent (minus 3,4 Prozent)

CDU - 27,5 Prozent (minus 6,1 Prozent)

Grüne - 14 Prozent (plus 5,3 Prozent)

AfD - 11,5 Prozent (plus 6,2 Prozent)

FDP - 5 Prozent (minus 2,5 Prozent)

Ministerpräsident Weil (SPD) will seinen Führungsanspruch im Land verteidigen, am liebsten mit den Grünen. Die bisherige Koalition aus SPD und CDU war eher eine Notlösung, für die er nicht mehr all zu viel Sympathie hegt. Ob sich dieser Wunsch erfüllen lässt, wird der heutige Abend zeigen. Sowohl bei der SPD wie auch bei der CDU werden erhebliche Verluste gegenüber 2017 erwartet. Die Grünen werden deutlich schlechter abschneiden als bei den für sie besten Umfragen, die FDP kämmpft ums politische Überleben, die mehrfach umbenannte SED bleibt draußen und die AfD wird ihr bestes Ergebnis in Niedersachsen bei einer Landtagswahl holen.

Hier die aktuellen Umfragewerte der Parteien, die in den Landtag einziehen werden (zum Vergleich LTW 2017):

SPD 33 Prozent (36,9 Prozent)

CDU 27 Prozent (33,6 Prozent)

Grüne 13 Prozent (8,7 Prozent)

AfD 12 Prozent (6,2 Prozent)

FDP 5 Prozent (7,5 Prozent)

Wir berichten laufend mit Aktualisierungen.