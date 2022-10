Landtagswahl Niedersachsen - eine Nachlese

Die SPD hat die Wahl in Niedersachsen gewonnen, wird behauptet. Hat sie das wirklich? Nein. »Gewonnen« haben die Nichtwähler. 2,41 Millionen Wahlberechtigte verzichteten darauf, von ihrem Recht Gebrauch zu machen. Auch ein Zeichen der Unzufriedenheit mit der Politik der Altparteien.

Nachfolgend ein paar Zahlen zur Verdeutlichung über angebliche Gewinner und tatsächliche Verlierer, vor allem hinsichtlich der gegenläufigen Zahlen bei den kriegsgeilen Grünen und der einzigen wirklichen Friedenspartei, der AfD.

Zunächst der Überblick (alle Zahlen gerundet):

6,06 Millionen Menschen waren zur Wahl aufgerufen. Gefolgt sind diesem Aufruf knapp 3,66 Millionen Menschen, fern geblieben sind der Wahl 2,41 Millionen Menschen. Das sind doppelt so viele wie die SPD als angeblicher Wahlsieger an Zweistimmen auf sich vereinigen konnte (1,21 Millionen). Legt man die Zahl der Wahlberechtigten als Ausgangswert zu grunde, wurde die SPD von 4,85 Millionen Personen NICHT gewählt. Sehen SO Sieger aus? Gegenüber der Landtagswahl 2017 verlor die SPD etwa 200.000 Stimmen; gegenüber der Bundestagswahl 2021 sogar 278.000 Stimmen.

Ähnlich ist die Entwicklung bei der CDU (die von über 5 Millionen Wahlberechtigten NICHT gewählt wurde): gegenüber der Landtagwahl 2017 verlor die CDU 270.000 Stimmen, gegenüber der Bundestagswahl 2021 knapp 80.000 Stimmen.

Bei der FDP ist diese Entwicklung noch deutlicher und zeigt, wie verheerend die Entscheidung von Lindner war, lieber schlecht als gar nicht zu regieren. Bei der Landtagswahl 2017 hatte die FDP noch 117.000 Stimmen mehr als aktuell, bei der Bundestagswahl 2021 gar knapp 205.000 Stimmen.

Kommen wir jetzt zum angeblichen Wahlsieger, den Grünen. Sie erzielten aktuell 526.787 Zweitstimmen und sollen ein Gewinner sein. Bei der Europawahl 2019 erhielten sie in Niedersachsen 846.522 Zweitstimmen, bei der Bundestagswahl 2021 immerhin noch 726.613, also über 200.000 Stimmen mehr als aktuell. Sehen SO Sieger aus?

Es gibt eine Partei, deren Stimmenanzahl seit der Landtagswahl 2017 permanent angestiegen ist: die AfD. 2017 waren es 235.853 Zweitstimmen, bei der Europawahl 2019 waren es dann schon 297.835, bei der Bundestagswahl 2021 erhöhte sich die Stimmenanzahl auf 336.434 und aktuell sind es 396.714! Stetiger Zuwachs - genau SO sehen Sieger aus und nicht anders.

Alle Zahlen können nachgelesen werden unter: Wahl zum 19. Niedersächsischen Landtag am 09.10.2022 - Vorläufiges Ergebnis | Nds. Landeswahlleiterin (niedersachsen.de)