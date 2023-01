Lambrecht schmeißt das Handtuch

Die Spekulationen um Lambrechts Zukunft als Verteidigungsministerin schossen in den vergangenen Tagen ins Kraut. Nun die Gewissheit: sie schmeißt das Handtuch. Lambrecht hat ihr Entlassungsgesuch bei Scholz eingereicht.

Die Ernennung von Lambrecht als Verteidigungsministerin war nach der nur eine der zahlreichen Fehlbesetzungen in der Berliner Bundes-Ampel. Sie, die mit ihrem oftmals unglücklich gewählten Erscheinungsbild viele Bürger an »Großtante Waltraud« erinnerte, war für viele Experten von Beginn an die falsche Person am falschen Ort mit der falschen Aufgabe. Zumindest diese Prognose hat sie zu einhundert Prozent erfüllt. Ihre Amtszeit, die nun (endlich) zu Ende geht, ist gesäumt von Peinlichkeiten, kleineren Skandälchen und immer wieder äußerst merkwürdigen Auftritten bei ihren Besuchen bei der Truppe.

Scholz muss den Ministerposten nun neu besetzen. Vor allem aber muss er jemanden finden, der diese Position endlich einmal verantwortungsvoll ausfüllt. Denn auch Lambrechts unmittelbare Vorgängerinnen in der Merkelatur waren alles andere als wirkliche Experten. Von der Leyen wurde nach etlichen Skandalen um Betrügereien, Vetternwirtschaft und finanziellen Eskapaden vor der Aufklärung in Richtung EU-Kommission abgeschoben, Kramp-Karrenbauer war ebenfalls ein Komplettausfall. Das Problem ist, dass Scholz in seiner Riege von unfähigen Mitläufern keinen wirklichen Verteidigungsexperten aufweisen kann. Es steht also zu befürchten, dass auch der oder die nächste Verteidigungsminister oder -ministerin wieder ein absoluter Rohrkrepierer werden wird.

Wobbei das in der Berliner Bundes-Ampel nicht einmal sonderlich auffallen würde. Das Sammelsurium an Nichtskönnern und Versagern würde dann lediglich um eine Person erweitert werden.