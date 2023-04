»Lachlan Murdoch hat Tucker Carlson gefeuert, weil er US-Biolabore in Ukraine thematisiert«

Der Kommentator Andrew Bolt von Sky Australia hat erklärt, warum Fox News den erfolgreichsten Nachrichtenmoderator der USA Tucker Carlson gefeuert hat. Laut Bolt steckt der Sohn von Fox- und Sky-Gründer Rupert Murdoch dahinter.

Tucker Carlson war der einzige prominente Nachrichtenmoderator der USA, der den Ukraine-Krieg kritisiert hat und z.B. die Nord-Stream-Enthüllungen von Seymour Hersh oder die US-Biolabore in der Ukraine thematisiert hat. Im März zeigte er die unredigierten Videoaufnahmen des angeblichen »Sturms auf das Kapitol« vom 6.1.2021, in dem der »Büffel-Schamane« Jacob Chansley von bis zu neun bewaffneten Polizisten durch das Gebäude eskortiert wurde und sich dabei ehrfurchtsvoll verhielt. Chansley ist seitdem aus dem Bundesgefängnis entlassen wurden. Demokraten beschuldiugten Carlson, den »Putschversuch« zu verharmlosen, der Minderheitsführer im Kongress Chuck Schumer rief Rupert Murdoch auf, Carlson keine Videos mehr über die wahren Ereignisse des 6.1. zeigen zu lassen.

Freie Welt hat oft über die Moderationen von Tucker Carlson berichtet, weil sie aktuell zum besten Investigativjournalismus der Welt zählen. Nun wurde Carlson scheinbar aufgrund seines unerschrockenen Mutes zur Wahrheit bei Fox News am Freitag entlassen, wie der Kommentator Andrew Bolt von Sky Australia erklärte.

Carlson »wurde von Lachlan Murdoch entlassen, der jetzt das Tagesgeschäft von News Corp. leitet, nachdem sein Vater Rupert sich zur Ruhe gesetzt hat«, sagte Bolt am Dienstag.

Bolt brachte Carlson mit der 787 Millionen $ Abfindung in Verbindung, die Fox News mit dem Wahlmaschinenhersteller Dominion aushandelte, da die Murdochs den Fall nicht gerichtlich ausfechten wollten. Digitale Wahlmaschinen sind in Deutschland aufgrund ihrer Manipulierbarkeit seit 2008 vom Bundesverfassungsgericht verboten.

»Letzte Woche musste Fox News eine Entschädigung zahlen, weil einige Moderatoren von Fox News verrückt geworden waren, und die Fake News verbreiteten, Donald Trump wurde bei der letzten Wahl irgendwie durch manipulierte Wahlmaschinen betrogen.«

Maria Bartiromo, Dan Bongino und Lou Dobbs von Fox News hatten 2020 als einzige Mainstreamjournalisten zu den mannigfaltigen Wahlbetrugsvorwürfen berichtet, Tucker Carlson jedoch nicht. Carlson hatte die sogar die Anwältin Sydney Powell konfrontiert und konkrete Beweise verlangt, sehr zum Ärger vieler seiner Zuschauer und Trumpwähler.

Bolt zitierte auch die Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs, die gegen Carlson von einer Produzentin erhoben werden, die anscheinend nie mit ihm direkt zusammengearbeitet hat.

Der eigentliche Grund für Carlsons Entlassung war jedoch vermutlich seine Kritik am US-Stellvertreterkrieg in der Ukraine, so Bolt:

»Ich habe meine Meinung darüber gesagt, dass Carlson gefährliche und schlichtweg falsche Verschwörungstheorien verbreitet hat (nervös, unverständlich:) dass in der Ukraine hoffnungslos korrupt war, dass das Biden-Team es mit Lügen unterstützt hat (sic) – all diese Propaganda war für den russischen Despoten Wladmir Putin eine Steilvorlage.

Carlsons Behauptungen wurden im russischen Fernsehen wiederholt, um Russlands brutalen Angriffskrieg in die Ukraine zu rechtfertigen. Und am vergangenen Freitagabend, als er entlassen wurde, hat Carlson das noch einmal thematisiert, obwohl mir versichert wurde, dass er sich nicht mehr so weit aus dem Fenster lehnen würde.«

(Bolt spielt einen Auszug aus Carlsons letzter Sendung, in dem dieser die US-Biowaffenforschung und US-Waffen im AKW Saporischschja thematisiert hat.)

»Die Zuschauer könnten das so deuten, dass die USA der Ukraine mit geheimer Biowaffenforschung und vielleicht Atomwaffen geholfen haben. Das ist kompletter Müll!«, so Bolt. »Es ist gefährlicher Müll, denn viele Amerikaner wollen jetzt die Ukraine fallenlassen und es dem russischen Despoten überlassen.«

»Das ist jetzt Spekulation meinerseits«, sagte Bolt. »Es ist nicht bestätigt. Ich weiß jedoch, dass Lachlan Murdoch und der ukrainische Präsident ein freundschaftliches Treffen gehabt haben, und Lachlan Murdoch hat an eine Stiftung für (ukrainische) Journalisten gespendet.«

»Die Botschaft ist jetzt klar«, sagte Bolt. »Wenn Sie Ihrem Sender oder Ihrer Zeitung gefährlich werden, indem Sie ein bisschen durchdrehen und alle möglichen wilden Dinge sagen, von denen Sie vielleicht wissen, dass sie falsch sind, oder vielleicht haben Sie sich nicht die Mühe gemacht, sie genug zu überprüfen – Es spielt keine Rolle, wie berühmt Sie sind, Sie sind nie größer als die Medienorganisation, die Sie hervorgebracht hat.«

Die Fox News Aktie stürzte nach der Kündigung von Tucker Carlson zwitweise um bis zu 5% ab - ein Verlust von 1 Mrd. $ an Börsenwert. Viele Amerikaner kündigen nun den Kabelsender.

Video: Glenn Greenwald über die Kündigung von Tucker Carlson https://www.youtube.com/watch?v=XTJFg_RDehs (Englisch)

Video: Paul Joseph Watson: The Real Reason (Englisch)