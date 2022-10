Kroatischer Ministerpräsident: »Sie haben uns gefälschte Impfstoffe verkauft«

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

17.10.2022 - 11:43

Professor Sucharit Bhakdi, den dieses Land mit aller Gewalt vernichten will, hat dazu alles gesagt. Intramuskuläre Impfungen bewirken keine sekretorischen s-IgA-Antikörper auf den Schleimhäuten, die Bekämpfung einer viralen Infektion erfolgt über zytotoxische T-Zellen in Kooperation mit Helfer T-Lymphozyten, B-Lymphozyten und natürlichen Killerzellen. Diese sog. "Impfung" wird zwar T- und B-Zellen induzieren, die nutzen aber nichts, da diese den Wildtyp an den MHC I und MHC II Komplexen an der Zelloberfläche nicht erkennen werden. Die sog. "Geimpften" haben daher weder einen Schutz vor eigener Ansteckung, noch werden sie weniger krank als die sog. "Ungeimpften", und im Gegensatz zu letzteren muss das durch das Wüten der modifizierten RNA beschädigte Immunsystem auch noch eine neue Immunantwort aufbauen - Stichwort: Affinitätsreifung. It's that easy to understand.



Traurig macht mich, dass die Pseudowissenschaft nicht nur in Deutschland nun dominiert und dieses Land, für das ich mich zutiefst schäme, hochanständige Wissenschaftler wie Sucharit Bhakdi vernichten will.



Wie sagen die Ultra-Linken? "Deutschland verrecke!"? So weit gehe ich nicht, aber ich würde mir wünschen, dass die Pseudowissenschaften und die Pseudowissenschaftler sowie diese 24/7 lügende Politiker-Bande zusammen mit der links-grünen Journaille in der Versenkung verschwindet und diese Leute nie wieder aus ihren Löchern gekrochen kommen.



Immer wieder sind es die Deutschen, die auf die 24/7 lügenden Politiker und Medien reinfallen, immer wieder die Deutschen. Lerneffekt? 0,0



God bless the Trump !