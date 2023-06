Grünen wollen außerdem Besteuerung von Oldtimern reformieren

Krieg gegen historische Fahrzeuge: Grüne verbieten großes Oldtimertreffen

Deutsches Kulturgut in Gefahr: Die Grünen sagen jetzt auch den Oldtimern den Kampf an. In Rüsselsheim haben sie ein großes Oldtimertreffen mit 3.000 Fahrzeugen und bis zu 30.000 Besuchern untersagt. Außerdem sollen Sonderrechte für Oldtimer bei der Besteuerung reformiert werden, fordern die Grünen.

Symbolbild. Foto: Pixabay

Veröffentlicht: 23.06.2023 - 07:50 Uhr

von Redaktion (an)

Den Grünen scheinen die Oldtimer ein Dorn im Auge zu sein. Denn für Autos ab einem bestimmten Alter gelten besondere Regeln, Bestimmungen und Besteuerungen. Dies seien Subventionen, die reformiert werden sollen, meinen die Grünen [siehe Bericht »The Pioneer«]. Aktuell haben die Grünen ihre Abneigung gegenüber Oldtimers noch mit einer andere Geste unterstrichen. Die Grünen haben das für Rüsselsheim geplante große Oldtimer-Treffen untersagt [siehe Bericht »BILD-Zeitung«]. Normalerweise kommen dort bis zu 3.000 historische Fahrzeuge zusammen. Es ist eines der größten Treffen seiner Art in Deutschland. Bis zu 30.000 Besucher werden dort normalerweise erwartet [siehe Bericht »T-Online«]. Doch dieses Jahr könne das »Klassiker-Treffen« aus Naturschutzgründen nicht stattfinden, heißt es.