Kreml: »USA für Attentat auf Putin verantwortlich«

05.05.2023 - 11:47

ZEITENWENDE: ES BEGINNT IN AMERIKA

Der Deep-State ist in der Defensive. In den Vereinigten Staaten erfolgt das große Erwachen. Die Amerikaner reiben sich verwundert die Augen. Es wird spannend.



Tucker Carlson, Fernsehliebling von Abermillionen Amerikanern, war plötzlich weg.



Am Freitag der vorvergangenen Woche verabschiedete er sich noch wie gewohnt nach seiner Sendung “Tucker Carlson Tonight” bei “Fox News” von seinem riesigen Publikum, wünschte allen ein schönes Wochenende und versprach, in der kommenden Woche wieder mit vielen interessanten Themen zurück zu sein.



Es gab allerdings keine “Tucker Carlson Tonight”-Show mehr am Montag der vergangenen Woche.



Am vergangenen Wochenende teilte “Fox News” lakonisch mit, man habe sich von Tucker Carlson getrennt.



Eine Begründung dafür gab es nicht !!



Die Nation fragte sich, ob die Geschäftsführung von “Fox News” verrückt geworden ist.



Tucker Carlson war schließlich das Zugpferd des Senders, das Aushängeschild. Wenn Carlson-Time war bei “Fox News”,



Der Wert von “Fox News” sackte binnen einer Woche um mehr als eine halbe Milliarde Dollar ab, ohne daß sich dadurch die Vergleichssumme mit “Dominion” auch nur um einen Cent verringert hätte.



Krieg, Nuklearkrieg & Labor



Dann der Ukrainekrieg. Carlson stellte die richtigen Fragen und lieferte auch die richtigen Antworten.



Dasselbe mit der Nord-Stream-Sprengung.



Zuletzt konnte Carlson noch nachweisen, daß sich in der Ukraine tatsächlich kämpfende US-Einheiten aufhalten und daß es sich beim Ukrainekrieg deshalb nicht um einen regionalen Krieg handelt, sondern um einen heißen Krieg zwischen den beiden größten Nuklearmächten der Welt.



Dieser wiederum findet statt, ohne daß es eine Kriegserklärung gegeben hat einerseits, und er findet statt, ohne daß der US-Kongreß dem zugestimmt hätte andererseits.



Carlson konnte zutreffend und unwidersprochen behaupten, daß die amerikanische Kriegspartei dadurch das Gesetz gebrochen hat: Kein US-Krieg ohne die Zustimmung des US-Kongresses.



Nachdem auch noch bekannt geworden war, daß es entgegen der Behauptungen des nationalen Sicherheitsberaters sehr wohl Bio(waffen)labore in der Ukraine gegeben hat, weil die US-Vizeaußenministerin Victoria Nuland dies im Kongress ausgeplaudert hatte.



Mit der Ergänzung, man habe fürchten müssen, diese Labore würden den Russen in die Hände fallen, kam auch noch heraus, daß es “nukleare Einrichtungen” der Amerikaner in der Ukraine gegeben hat – und zwar während des laufenden Krieges, was wiederum nahelegt, daß es bei diesen Einrichtungen nicht um die friedliche Nutzung der Kernkraft gegangen sein wird.



Und Deutschland?



Die Zustände in Deutschland spiegeln eigentlich nur den Konflikt und die Spaltung der Gesellschaft, die in den USA zu beobachten ist.



Dort verschärft sich das ebenso wie auch hierzulande.



Je nachdem, wie sich das in den USA weiterentwickelt, wird das erheblichen Einfluß haben auf die Entwicklungen in Europa, besonders in Deutschland.



Wenn die US-amerikanische Propagandamaschinerie in den USA nicht mehr funktioniert, dann funktioniert sie bald danach auch in Deutschland nicht mehr.



Wenn in Deutschland das “Zentralnarrativ” von der Menschengemachtheit des Klimawandels kollabiert (und warum sollte es nicht zum Kollabieren gebracht werden können?), dann ist Erwachenszeit.



An diesem “Zentralnarrativ” hängt nämlich fast alles, womit Deutsche von ihrer eigenen US-Vasallenregierung gepeinigt werden bis aufs Blut. ...UNBEDINGT ALLES LESEN !!