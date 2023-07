Konservativer Amazon-Konkurrent geht ins Rennen

Mit über 1,1 Millionen registrierten Mitgliedern und mehr als 55.000 Anbietern bietet PublicSq. eine breite Palette von Produkten, die konservative Bedürfnisse erfüllen.

PublicSq. ist ein aufstrebender Marktplatz, der als patriotische Parallelwirtschaft beschrieben wird, die sich für das Leben, die Familie und die Freiheit einsetzt, und bereitet sich auf den Börsengang vor, wie The Blaze berichtet. Die Initiative zielt darauf ab, eine Alternative für Konservative zu bieten, die sich von einem Markt distanzieren wollen, den sie als zunehmend feindlich gegenüber ihren traditionellen Werten wahrnehmen. Unter der Leitung des Gründers und Geschäftsführers Michael Seifert will PublicSq. eine integrative Plattform anbieten, die sich an den Werten seiner Nutzer orientiert, kleine Unternehmen unterstützt und amerikanische Ideale fördert.

Seifert stellt sich PublicSq. als einen Marktplatz vor, auf dem Einzelpersonen ihre Werte während des Handelserlebnisses in den Vordergrund stellen können. Indem sie mit ihrem Portemonnaie abstimmen und kleine Unternehmen unterstützen, können Patrioten ein wirtschaftliches Ökosystem schaffen, das ihre Überzeugungen aufrechterhält. Seifert unterstreicht die Notwendigkeit, die Kapitalmärkte zu demokratisieren, die seiner Meinung nach durch ESG-Fonds und DEI-Philosophien beeinflusst wurden. PublicSq. will Anlegern die Möglichkeit bieten, Unternehmen zu unterstützen, die Amerika fördern und mit ihren Werten übereinstimmen.

Die Gründung von PublicSq. wurde teilweise von der Reaktion wacher Unternehmen auf das Dobbs-Urteil beeinflusst. Seifert fand es beunruhigend, dass Unternehmen auf Plattformen wie Amazon versprachen, Angestellte zu entschädigen, die für Abtreibungen über Staatsgrenzen hinweg reisten, und damit die Verbraucher in diese umstrittene Entscheidung miteinbezogen. Die Initiative soll solchen Aktionen entgegenwirken und eine Alternative für Personen bieten, die Unternehmen unterstützen wollen, die ihre Werte teilen.

PublicSq. hält sich an Grundwerte, die die Familie, die Unantastbarkeit des Lebens, kleine Unternehmen und die Verteidigung der Nation in den Vordergrund stellen. Die Plattform verlangt von den Anbietern, dass sie diese Werte respektieren, und viele bieten PublicSq.-Mitgliedern Rabatte an. Seiferts Engagement für diese Prinzipien zeigt sich in seinem Versprechen, Mitarbeitern einen Bonus von 5.000 Dollar zu gewähren, wenn sie ein Baby bekommen oder adoptieren, und betont damit die Bedeutung starker Familien für eine starke Nation.

Mit über 1,1 Millionen registrierten Mitgliedern und mehr als 55.000 Anbietern bietet PublicSq. eine breite Palette von Produkten, die konservative Bedürfnisse erfüllen. Von Bankdienstleistungen bis hin zu Abo-Boxen, Fleisch, Kleidung und vielem mehr zielt die Plattform darauf ab, den unterschiedlichen Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden. Die Mitgliedschaft ist sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen kostenlos, wodurch eine integrative und zugängliche Gemeinschaft gefördert wird.

PublicSq. bietet eine vielversprechende Möglichkeit für konservative Verbraucher, ihre Einkaufsgewohnheiten mit ihren Werten in Einklang zu bringen. Als Alternative zu Plattformen, die als Unterstützer wählerischer Agenden wahrgenommen werden, legt PublicSq. den Schwerpunkt auf lebensfreundliche, familienfreundliche und freiheitsfördernde Prinzipien. Mit einer wachsenden Nutzerbasis und der Verpflichtung, kleine Unternehmen zu unterstützen, zielt PublicSq. darauf ab, eine "patriotische Parallelwirtschaft" zu schaffen, die es Konservativen ermöglicht, fundierte Kaufentscheidungen zu treffen und gleichzeitig ihre Ideale zu vertreten.