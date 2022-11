Klimafanatiker dringen in BER ein: Flugbetrieb zeitweise eingestellt

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

25.11.2022 - 09:07

"Warum ist die Justiz so mild? Warum reagieren die Behörden so sanft?"



Das beste Deutschland, das es jemals gegeben hat, ist zu einer offensichtlich verrottenden Republik mutiert - das fünftklassige "Spitzenpersonal" in den Behörden und Parlamenten spricht für sich!!!