Klima-Kleber stören Konzert in Hamburger Elbphilharmonie

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

25.11.2022 - 09:06

Den grössten CO²- Emmitenten China interessieren solche Aktionen nicht.

Europa kann sich auch zehn Beine ausreissen, und an alles was einen Rahmen hat einen Klimaaktivisten kleben. Ändert genau so wenig wie wenn man sich gemütlich zurücklehnt.

Die Veränderungen werden eintreten.

Was zählt ist nicht gegen das unvermeidbare anzurennen, sondern sich auf die Folgen vorzubereiten.