30.000 Delegierte aus aller Welt kommen angeflogen

Klima-Gipfel in Sharm El-Sheikh ist übelster Umwelt-Frevel

Die 27. Weltklimakonferenz ist eröffnet. Sie findet in Sharm El-Sheikh in Ägypten statt. Über 30.000 Teilnehmer werden erwartet. Die meisten Delegationen reisen mit dem Flugzeug an. Separat. In Privatjets. Da wird CO2 im Übermaß generiert.

Fotomontage

Veröffentlicht: 08.11.2022 - 10:43 Uhr

von Redaktion (mk)

Politiker aus rund 200 Staaten nehmen an der 27. UN-Klimakonferenz in Sharm El-Sheikh teil. Über 30.000 Teilnehmer werden erwartet. Die meisten Teilnehmer reisen mit dem Flugzeug an; mit Privatjets, selbstverständlich. So wird jede Menge CO2 generiert. Für einen Vier-Minuten-Rede-Beitrag zum Beispiel. Dabei hätte man eine solche Konferenz auch online stattfinden lassen können. Wollte man aber nicht. Viel lieber verbrennt man Kerosin im Namen des Umweltschutzes. Nicht nur Politiker haben sich auf den Weg nach Sharm El-Sheikh gemacht. Auch Umweltverbände und -gruppen respektive ihre Repräsentanten sind vor Ort mit dabei. Auch sie lassen es sich nicht entgehen, in das schöne Sharm El-Sheikh zu fliegen, um im Namen der Umwelt übermäßig CO2 zu generieren. Und »Aktivisten« sind da wie auch »Vertreter der Zivilgesellschaft.« Sie alle sind von ihrer Wichtigkeit dermaßen überzeugt, dass sie selbst und höchstpersönlich nach Ägypten fliegen, um dort über den Klimaschutz und die ach so wichtigen Klimaschutzziele zu reden. Natürlich nicht, ohne vorher selbst einen ökologischen Fußabdruck eines Titanosauriers zu generieren. Bei vorhergehenden Gipfel in Glasgow sollen die Konferenzteilnehmer geschätzt etwa 15.000 Tonnen Kohlendioxid generiert haben. Das entspricht dem Gegenwert von etwa 100 Millionen gefahrenen PKW-Kilometern. Dieses Jahr wird erwartet, dass für den Gipfel in Ägypten noch mehr Kohlendioxid generiert wird. Im Namen des Umweltschutzes.