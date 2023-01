Kissinger unterstützt die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine

Kissinger bekräftigte, dass Russland die Möglichkeit haben muss, sich wieder in das internationale System einzugliedern.

Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger sagte am Dienstag, dass Russland die Möglichkeit gegeben werden muss, sich eines Tages nach einem Friedensabkommen in der Ukraine wieder in das internationale System einzugliedern, und dass der Dialog mit dem Land fortgesetzt werden muss, wie CNBC berichtet.

»Dies mag den Nationen, die während der Zeit des Kalten Krieges unter russischem Druck standen, sehr hohl erscheinen«, sagte Kissinger auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos (Schweiz) per Videolink. Es sei jedoch wichtig, eine Eskalation des Konflikts zwischen Russland und dem Westen zu vermeiden, weil Russland das Gefühl habe, der Krieg richte sich »gegen Russland selbst«.

Dies könne dazu führen, dass Russland seine historische Position überdenke, die eine Mischung aus der Anziehungskraft der europäischen Kultur und der Angst vor der Vorherrschaft Europas sei.

»Die Zerstörung Russlands als ein Staat, der seine eigene Politik verfolgen kann, wird das riesige Gebiet seiner 11 Zeitzonen für interne Konflikte und Interventionen von außen öffnen, während sich 15.000 und mehr Atomwaffen auf seinem Territorium befinden.«

»Deshalb glaube ich an einen Dialog mit Russland, während der Krieg weitergeht, an ein Ende der Kämpfe, wenn die Vorkriegslinie erreicht ist, und an einen fortlaufenden Diskussionsprozess zwischen Europa, Amerika und an diesem Punkt Russland ... während die Bedingungen der Sanktionen und des anderen Drucks aufrechterhalten werden, bis eine endgültige Lösung erreicht ist.«

»Ich glaube, dass dies der Weg ist, um eine Eskalation des Krieges zu verhindern«, sagte er.

Kissinger war im Mai von einem ukrainischen Politiker kritisiert worden, als er vorschlug, die Ukraine solle einige Gebiete an Russland abtreten, um ein Friedensabkommen zu erreichen.

Kissinger sagte am Dienstag weiter, dass die USA ihre militärische Unterstützung fortsetzen und erforderlichenfalls intensivieren sollten, bis eine Waffenstillstandslinie erreicht oder in Vorgesprächen akzeptiert wird.