Der kleine, rundliche Oberkommunist und nordkoreanische Diktator Kim Jong Un zündelt weiter. Zum Jahreswechsel feuerte das Regime in Pjöngyang eine ganz besondere Silvesterrakete ins Japanische Meer, will weitere Raketentests folgen lasssen und hat den Ausbau neuer Atomsprengköpfe angekündigt.

Während man sich bei NATO, der EU und den USA darauf versteift hat, dass Putin ein ganz »Böser« ist, feixt sich im fernen Osten ein echter Diktator und wirklicher Gefährder des Weltfriedens eins: der kleine pummelige Oberkommunist in Pjöngyang, der nordkoreanische Diktator Kim Jong Un, feuert nahezu unbehelligt eine Rakete nach der anderen ins Japanische Meer. Es scheint den Wertewesten nicht einmal sonderlich zu irriteren, dass diese Raketen dazu geeignet sind, atomare Sprengköpfe zu tragen. Damit aber nicht genug: Kim Jong Un hat angekündigt, die Forschung und Entwicklung von Raketen mit noch größerer Reichweite zu intensivieren. Außerdem sollen auch neue, noch tödlichere Atomsprengköpfe erforscht und entwickelt werden, heißt es in einem Bericht bei tagesschau.de

In Japan und Südkorea schrillten die Alarmglocken, auch auf den Philippinen und sogar in Australien ist man ob dieser Entwicklung, den Raketenabschüssen und den Ankündigungen aus Pjöngyang besorgt. Im Wertewesten hingegen verschließt man die Augen vor der sich dort abzeichnenden Gefahr. In Washington wird man wohl erst dann mobil, wenn Nordkorea Langstreckenraketen entwickelt hat, die das Staatsgebiet der USA erreichen können. Man »warnt« zwar, aber das juckt Kim nicht die Bohne.

Auch die UN-Sanktionen lassen den Diktator völlig kalt. Er erklärt weiterhin, sein Land zur größten Atombombenmacht des Erdballs machen zu wollen. Die atomare Aufrüstung und die Entwicklung der Raketen als Träger seien - selbstverständlich - nur »Maßnahmen zur Selbstverteidigung«, so die offizielle Verlautbarung des kommunistischen Regimes in Pjöngyang.