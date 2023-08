Eine britische Studie bestätigt nun, was die meisten Nutzer vermutlich bereits herausgefunden haben: Der KI-Bot ChatGPT weist eine »erhebliche und systematische« Linksorientierung auf. Angebliche Verschwörungstheoretiker werden mit der Studie bestätigt.

Eine aktuelle Studie der University of East Anglia zeigt nun, dass ChatGPT in seinen Antworten systematisch die Labour Party in Großbritannien und die Demokraten von Präsident Joe Biden in den USA bevorzugt, schreibt Sky News. Der Hauptautor und Forscher der Studie, Fabio Motoki, warnt davor, dass die zunehmende Nutzung der OpenAI-Plattform die Wahlergebnisse zugunsten der Linken beeinflussen könnte. »Wir hätten uns genauso Sorgen machen müssen, wenn es stattdessen einen rechten Ansatz gegeben hätte«, sagt er.

In der Studie wurde der Chatbot gebeten, sich als Menschen aus dem gesamten politischen Spektrum auszugeben und verschiedene ideologische Fragen zu beantworten. Diese Positionen und Fragen reichten von radikal bis neutral, wobei jede »Einzelperson« gefragt wurde, ob sie verschiedenen Aussagen zustimmte oder nicht. Jede der mehr als 60 Fragen wurde 100 Mal gestellt und die Antworten anschließend auf Anzeichen von Voreingenommenheit analysiert.

»Manchmal vergessen die Leute, dass diese KI-Modelle nur Maschinen sind. Sie fassen Ihre Fragen sehr glaubwürdig zusammen, auch wenn diese völlig falsch sind. Und wenn Sie fragen: „Sind Sie neutral?“ dann heißt es: „Oh, ich bin es!« sagt Fabio Motoki und fährt fort: »Ebenso wie die Medien, das Internet und die sozialen Medien die Öffentlichkeit beeinflussen können, kann dies sehr schädlich sein.«

Unmittelbar nach der Einführung des revolutionären KI-Tools haben bereits Leute wie Elon Musk vor dem Linksabbiegen gewarnt, das offenbar in den Chatbot einprogrammiert war. Tests mit dem Programm bewiesen, dass der Bot bei Antworten sogar log, um seine vorprogrammierte Ideologie zu verteidigen. Wieder einmal bestätigten sich die Thesen angeblicher Verschwörungstheoretikern, wieder einmal sind die selbsternannten Faktenchecker im Unrecht. Genau gezählt hat wohl niemand, aber der Spielstand in der Begegnung Verschwörungstheoretiker gegen Faktenchecker lautet ungefähr 37:0!