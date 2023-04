Keine Entscheidung zum LNG-Terminal über die Köpfe der Bürger hinweg

»Wirtschaftsminister Habeck ist bislang den Nachweis schuldig geblieben, dass ein weiteres LNG-Terminal in der Ostsee zur Versorgungssicherheit Deutschlands überhaupt benötigt wird. Was wir nicht brauchen, sind teure Überkapazitäten, die die Steuerzahler viel kosten und die Umwelt gefährden. Wer zudem ohne Not und aus rein ideologischen Gründen die sichersten Kernkraftwerke abschaltet, sollte von der Versorgungssicherheit besser schweigen.

Habeck und Scholz möchte ich den Ratschlag geben, nicht nur mit offenen Ohren nach Rügen zu kommen, sondern auch mit offenen Augen. Dann wird ihnen angesichts der zahlreichen Windräder auf See und an Land sowie dem LNG-Terminal in Lubmin nicht entgehen, dass Mecklenburg-Vorpommern seinen Beitrag für die Energieversorgung Deutschlands bereits mehr als erfüllt. Die komplett gescheiterte Energiewende muss rückabgewickelt werden, anstatt die Last dieser energiepolitischen Geisterfahrt auch noch ungleich auf bestimmte Bürger zu verteilen.«