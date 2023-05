Kein Scherz: Grüne bereiten Kanzlerkandidatur 2025 vor

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

Den Kanzler stellt immer nur die Partei, die die meisten Stimmen hinter sich vereinigen kann und somit das Stimmrecht hat. Dieses Pfauengehabe der Grünen soll nur etwas vortäuschen, fern jeder Realität und ist ein Wunschtraum, der mit dieser Durchdrigung ihre angebliche Allmacht zeigen soll, was man vom Großkapital aus betrachtet wünscht um die Verluste etwas besser aussehen zu lassen, wobei die eigentlich bei derzeitiger Lage keine Rolle spielen.

15.05.2023 - 10:04

Stotter-, Haspel- und Nuschellena als Trampolina-Kanzler-Darstellerin, wäre doch das ultimative Highlight der tausendjährigen deutschen Geschichte.



Ein "Schmankerl" für die Historiker in 1000 Jahren, sofern die Menschheit bis dahin überleben sollte.



Supergau und Armageddon für jeden Simultan-Dolmetscher.



Deutschland müsste in diesem Fall jedoch spätestens nach 12 Monaten Amtszeit von Baerbock beerdigt werden. Wenn auch allgemein nichts feststeht in der Politik, dies jedoch mit absoluter Gewissheit.