Katholischer Kindergarten erklärt christliches Familienbild für überholt

Inzwischen ist im grünen Wokistan Deutschland auch harmloses Kinderbasteln politisch. Nicht nur das: Der genderideologische Angriff auf das christliche Familienleitbild geht ausgerechnet von einer katholischen Kita aus.

Vergangene Woche kursierte im Internet ein Elternbrief, der die Gemüter hochkochen ließ. Darin ließ die Leitung des inzwischen als St. Hubertus identifizierten Kindergartens die Eltern wissen, dass man in diesem Jahr mit den Kindern keine traditionellen Bastelgeschenke für den Mutter- und Vatertag anfertigen wolle.

Was folgt, ist ein Paradebeispiel dafür, wie die links-diverse Volkserziehung und dümmliche Regenbogenpropaganda den grünen Hirnsalat in Deutschland sprießen läßt: »In der heutigen Zeit, in der die Diversität einen immer höheren Stellenwert erhält, möchten wir diese vorleben und keinen Menschen ausschließen«, gibt die Kitaleitung in dem Brief bekannt.