Katastrophenstimmung bei Söder und Co.

Die »Causa Aiwanger« kurz vor der Bayernwahl sorgt bei Söder und Co. für Kater- und Katastrophenstimmung. Die Umfragewerte sowohl der CSU wie aber vor allem für Aiwangers Freie Wähler gehen zurück. Söder sucht verzweifelt nach einem Schuldigen und tritt wild um sich.

Am 8. Oktober wird der neue Landtag in Bayern gewählt. Die CSU führt traditionell auch aktuell in den Umfragen unangefochten. Lediglich einmal, 1950, ging sie nicht als Sieger aus der Wahl hervor. Damals holte sie mit 27,4 Prozent knapp weniger als die SPD (28,0 Prozent), was aber in erster Linie daran lag, dass die Bayern-Partei erstmals kandidierte und ihren Stimmenanteil von 17,9 Prozent den Abwanderern von der CSU verdankte. Seitdem aber waren Stimmanteile von mehr als 40 Prozent für die CSU Standard, getoppt von den Wahlergebnissen 1974 (62,1 Prozent) und 2003 (60,7 Prozent). Doch diese Zeiten sind lange vorbei. Jetzt wird man sich bei Söder und seinen Leuten mit einem Stimmenanteil unterhalb der 40-Prozent-Marke begnügen müssen.

Wie weit unterhalb dieser Marke das Wahlergebnis liegen wird, liegt wohl auch daran, wie die aktuelle »Causa Aiwanger« gelöst wird. Dessen Freie Wähler sind seit der vergangenen Bayernwahl der Koalititonspartner der CSU. Nun ist ein Pamphlet aus Aiwangers Jugendzeiten aufgetaucht, das nach derzeitigem Erkenntnisstand antisemitische Aussagen zum Inhalt hat. Aiwanger soll sich dazu erklären, fordert Söder von ihm. Aiwangers Bruder hat sich selbst als Verfasser des Flugblatts bekannt; dennoch feuert Söder mit allem was er hat auf seinen Koalitionspartner.

Das kommt nicht gut an; vor allem nicht bei den Wählern. Aiwangers Freie Wähler velieren in den aktuellen Umfragen Stimmen, weil er keine klare Position bezieht. Söder verliert in den aktuellen Umfragen Stimmen ob seines Umgangs mit Aiwanger.

Profitieren wird von diesem Hickhack Politikexperten zufolge am ehesten die AfD. Die steht bei dem Umfrageportal Wahlkreisprognose mit 18 Prozent auf einem Rekordwert. Und: diese Prognose wurde VOR dem ganzen Theater um Aiwanger erstellt.