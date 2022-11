Katar liefert Flüssiggas an Deutschland

Kommentare zum Artikel

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

Sigmund Westerwick 29.11.2022 - 11:42 Das ganze Bild



zur Lieferung von Flüssiggas auf Katar gehört neben Habecks Blückling den Scheichs gegenüber noch folgende Information:



Es gibt gar kein Gas-Embargo oder Gas-Sanktionen der EU gegen Russland, und so kaufen Frankreich, Ungarn, Italien, Bulgarien munter Gas bei Gazprom ein, Inder und Chinesen sowieso, um es zu überhöten Preisen in die EU weiter zu verkaufen.



Wenn also die deutsche Regierung nicht in selbstzerstörerischer Weise auf Gas verzichten würde wäre schon soviel Gas nach Deutschland geströmit, was sie Kataris in den 15 Jahren zu liefern gedenken.



Weiterhin liegt es an den von den USA zerstörten Pipelines in Syrien, dass Gas nicht durch Pipelines geliefert werden könnte, eine Gasverflüssigung wäre gar nicht notwendig.



Wenn sich also die Regierung dafür einsetzen würde die Pipelines in Syrien zu reparieren wäre Flüssiggas gar nicht notwendig, und man könnte auch iranisches Gas kaufen.



Durch etwas mehr Politik im deutschen Interesse wäre der ganze Gaskrieg gegen Russland also überflüssig. Das würde aber voraussetzen dass Deutschlands Politiker etwas mehr Rückgrat haben als derzeit und deutsche Interessen vertreten, nicht die der Amerikaner.



Das aber ist derzeit nicht vorgesehen und auch am Horizont nicht sichtbar.

Rolf Rudolph 29.11.2022 - 11:31 Katar liefert nicht an Deutschland sondern an Amerika

Amerika an uns. Das wird sich im Preis niederschlagen.

Amerika verdient mit hat uns in der Hand und wir sind die Trottel.

Bravo wie die Ampel es wieder mal hingebracht hat.

Wir sind bis zu Selbstaufgabe abhängige Vasallen.

Amerikas Freunde ? Noch nie gewesen! Nur nützlich Idiotien

Grace 29.11.2022 - 11:21 Dieser Brotkrumen, den Katar uns hingeschmissen hat, wird uns sehr teuer zu stehen kommen. Zumal die USA scheinbar als Zwischenhändler auch noch kräftig absahnen will.



Nun knallen im Kanzleramt die Sektkorken, ohne zu verstehen, daß Katar Deutschland, in seiner ganzen Lächerlichkeit, mal eben der ganzen Welt vorgeführt hat.



Dies werden die meisten ungelernten Hilfskräfte der deutschen Scheinregierung jedoch nicht einmal ansatzweise erkennen.



Sie beschwören jede denkbare Krise hervor, rühmen sich mit den geringsten Lösungen, und wollen sich als Helden feiern lassen.



Dann schaut einmal genau eurem Vorbild China zu. DAS blüht euch auch, wenn ihr das Volk weiterhin verarschen wollt !

Jutta Heidenreich 29.11.2022 - 11:16 Da der 'Durschnittsuntertan' in D das nicht begreifen und berechnen kann ist es eine hervorragende Propaganda. Die Menschen werden trotzdem begeistert sein von ihren 'Führern'.

Lutz 29.11.2022 - 11:13 "...deckt also den Energiebedarf des Landes um gerade einmal 2,79 Prozent ab."



Hi unrasierter Kuhscheiße-Stapler, herzlichsten Glückwunsch zu diesem super-tollen Deal mit den Menschenrechts-Freunden in Katar. Da hast du dem pöööhsen Putin aber richtig einen ausgewischt - der heult jetzt. Und dann auch noch dieser Schnäppchen-Preis!!!



Ich freue mich, daß wir diesen Wirtschaftsminister haben, der so excellent über Insolvenzen referieren kann!!!



Helau und Alaaf!!!

Werner Hill 29.11.2022 - 11:09 2026?? Bis dahin beziehen wir längst wieder billiges Russengas und die (H)ampelmänner (und -frauen) sind abgewählt. Dann wird sie auch niemand mehr dafür verantwortlich machen können, daß wir 15 Jahre lang überteuertes Gas aus Katar beziehen müssen.



Das nennt man "nachhaltig". Und Katar kann es sich dann leisten, sich um die nächste Winterolympiade zu bewerben.

Ekkehardt Fritz Beyer 29.11.2022 - 11:06 … „Es gibt also gar keinen Grund, für die Berliner (H)Ampelmänner, sich feiern zu lassen.“



Zumindest für ´einige` Führungskräfte der Grünen tatsächlich nicht???