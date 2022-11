Katar kauft »Fans« für Fan-Märsche

In Katar gibt es zahlreiche Fan-Märsche. In den Trikots der diversen Auswahlmannschaften ziehen diese »Fans« durch die Straßen, machen Musik, lächeln in die Kameras und winken freundlich. Allerdings wirken die Menschen in den Trikots ob ihres Äußeren doch eher befremdlich; vor allem die »Engländer« und die »Deutschen«.

Die Fußballweltmeisterschaft in Katar hat noch gar nicht begonnen, aber die Fans aus den einzelnen Teilnehmernationen sind schon in großer Zahl vor Ort. Zumindest sollen das die Bilder von den Fan-Märschen in den Straßen Katars suggerieren. Fröhlich winkende Menschen tragen die Trikots ihrer Auswahlmannschaften, machen Musik, tanzen und grinsen breit in die ganz zufällig zahlrich vor Ort befindlichen Kameras. Es sind richtig schöne, harmonische Bilder, bei denen jedem Fußballfan das Herz aufgehen muss.

Allerdings wird der geneigte neutrale Beobachter schon nach wenigen Augenblicken stutzig. Denn vor allem das optische Erscheinungsbild der »Fans« der europäischen Nationen will irgendwie so gar nicht passend erscheinen. Sicher, durch den unkontrollierten und unbegrenzten Zuzug aus Nord- und Zentralafrika sowie dem Nahen und Mittleren Osten hat sich die Zahl der stärker pigmentierten Menschen auch und vor allem in Mittel- und Nordeuropa deutlich erhöht. Aber das ausgerechnet diese »Neubürger« nach Katar reisen und die Auswahlmannschaft ihrer sie rundum versorgenden neuen Heimat unterstützen, scheint doch mehr als nur fraglich.

Und so erhalten die Meldungen Unterstützung, die mitteilen, dass Katar eigene Landsleute und sogar Menschen aus den Nachbarländern herangekarrt hat, um sie in die Trikots der Teilnehmerländer zu stopfen und dafür zu bezahlen, dass sie auf den Straßen herumlaufen und »Fan-Atmosphäre« verbreiten sollen. Das obige Bild soll angebliche englische Fans in Katar zeigen. Das reale Erscheinungsbild des typischen englischen Fußballfans weicht davon allerdings mehr als nur erheblich ab.