Karfreitag: Tag der Trauer und Hoffnung

Der Karfreitag ist ein feierlicher Tag im liturgischen Kalender der katholischen und evangelischen Kirchen, ein Tag, an dem wir uns an das Leiden und den Tod von Jesus Christus erinnern. Es ist ein Tag der Trauer, der Buße und des Nachdenkens über das große Opfer, das Jesus für unsere Erlösung gebracht hat.

Am Karfreitag denken wir an das Leiden, das Jesus ertragen hat, von der brutalen Geißelung und Dornenkrönung über das Tragen des Kreuzes bis hin zu seinem qualvollen Tod am Kreuz. Wir erinnern uns an die Worte, die er vom Kreuz aus gesprochen hat, darunter »Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun« (Lukas 23,34) und »Es ist vollbracht.« (Johannes 19,30).

Durch sein Leiden und seinen Tod zeigt uns Jesus die Tiefe der Liebe Gottes zu uns, eine Liebe, die bereit ist, jedes Opfer auf sich zu nehmen, um uns zu sich zurückzubringen. Der heilige Johannes Chrysostomus sagte: »Das Kreuz ist die Tür zu den Geheimnissen«. Indem wir uns auf das Geheimnis des Kreuzes einlassen, können wir dem Herzen Gottes selbst begegnen und die verwandelnde Kraft seiner Liebe erfahren.

Wenn wir am Karfreitag über das Leiden Christi meditieren, sind wir eingeladen, unsere eigenen Leiden mit den seinen zu vereinen und sie in Einheit mit seinem Opfer darzubringen. Wie der heilige Pater Pio einmal sagte: »Jesus Christus hat mehr gelitten, als jeder von uns jemals könnte, und er hat es aus Liebe zu uns getan. Wenn wir uns nur daran erinnern könnten, dass wir, wenn wir leiden, nicht allein sind, sondern dass Christus mit uns leidet.«

Es ist auch ein Tag des Fastens und der Abstinenz, ein Tag, an dem wir aufgerufen sind, in einen Geist der Buße einzutreten und unser Herz wieder Gott zuzuwenden. Wie der heilige Augustinus einmal sagte: »Fastet, damit ihr euch von der Speise der Engel ernähren könnt.«

Letztlich ist der Karfreitag ein Tag der Hoffnung, ein Tag, an dem wir uns daran erinnern, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Durch seine Auferstehung am Ostersonntag zeigt uns Jesus, dass die Macht der Sünde und des Todes besiegt ist und dass wir durch seine Liebe erlöst sind.

Wenn wir an diesem Karfreitag das Geheimnis des Kreuzes betrachten, sollten wir uns an die Worte der heiligen Teresa von Avila erinnern: »Lasst euch durch nichts beunruhigen, lasst euch durch nichts erschrecken. Alles ist vergänglich, Gott ändert sich nie. Die Geduld erlangt alle Dinge. Wer Gott hat, dem fehlt nichts; Gott allein genügt.«