Kardinal Cordileone bietet Abtreibungs-Lobby die Stirn

Der Erzbischof von San Francisco, Salvatore Cordileone, hat kürzlich eine Erklärung abgegeben, in der er zum Schutz allen menschlichen Lebens aufruft, nachdem er von der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, wegen seiner Haltung zur Abtreibung kritisiert wurde.

In einem Brief an Pelosi hatte Cordileone erklärt, dass »die Lehre der Kirche zur Abtreibung klar ist und sich nicht geändert hat«, und kritisierte ihre Unterstützung für das »Recht auf Wahl« der Abtreibung.

Pelosi antwortete, sie glaube an die »Trennung von Kirche und Staat«, und warf Cordileone vor, »hasserfüllte und gewalttätige Rhetorik« zu verbreiten.

In seiner Erklärung betonte Cordileone, dass seine Position zur Abtreibung nicht auf religiösen Überzeugungen, sondern auf wissenschaftlichen Fakten und Menschenrechten beruhe. Er sagte:

»Ich vertrete keine bestimmte religiöse Doktrin, sondern verteidige ein grundlegendes Menschenrecht. Es geht darum, dass niemand das Recht hat, sich dafür zu entscheiden, ein anderes menschliches Wesen zu töten, sei es im oder außerhalb des Mutterleibs.«

Cordileone wies auch auf die Bedeutung des Schutzes des menschlichen Lebens in allen Phasen hin und sagte:

»Alles menschliche Leben ist heilig, von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod, und muss in jeder Phase geschützt werden. Deshalb lehrt die katholische Kirche, dass Abtreibung eine schwere Sünde ist, weil sie die absichtliche Tötung eines unschuldigen menschlichen Lebens ist.«

Er wies ferner darauf hin, dass die Haltung der Kirche zur Abtreibung keine politische, sondern eine moralische Frage ist. He said:

»Die Lehre der katholischen Kirche über die Heiligkeit des Lebens ist keine Frage der politischen Meinung oder eine 'religiöse Doktrin'. Sie beruht auf der Realität der menschlichen Person, die eine biologische Tatsache ist, und auf dem Naturrecht, das der Vernunft zugänglich ist.«

Cordileone kritisierte auch Pelosis Unterstützung für das »Recht auf Wahl« der Abtreibung und sagte, dass dies »impliziert, dass einige menschliche Wesen mehr Wert haben als andere«. Er sagte:

»Wir können nicht den Anspruch erheben, eine Gesellschaft zu sein, die alle einschließt, wenn wir einer ganzen Klasse von Menschen aufgrund ihres Entwicklungsstandes oder ihrer Abhängigkeit von anderen das grundlegende Menschenrecht auf Leben verweigern.«

Abschließend rief Cordileone alle Menschen auf, das menschliche Leben zu schützen und die Kultur des Todes abzulehnen.

»Wir müssen eine Gesellschaft sein, die alles menschliche Leben schätzt und schützt, von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod. Wir müssen die Kultur des Todes ablehnen und uns die Kultur des Lebens zu eigen machen, die die jedem Menschen innewohnende Würde und seinen Wert anerkennt.«