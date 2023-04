Kahlschlag für erneuerbare Energie

Der Klimawandel-Wahn hat massive Auswirkung auf die Holzbestände unter anderem in Estland, Schweden und Finnland. In allen drei Ländern werden derzeit im großen Stil alte Naturwälder niedergeholzt, um Holz-Pellets herzustellen. Ein Raubbau übelster Art an der Natur - mit unabsehbaren Folgen für die Umwelt.

Die Möchtegern-Umweltschützer und ihr Klimawandel-Wahn sorgen mit ihrer Panikmache dafür, dass wirkliche Umweltsünden begangen werden, deren Spätfolgen jetzt noch gar nicht absehbar sind. Weil immer mehr Betreiber von Kohlekraftwerken in Europa mit hohen Strafandrohungen dazu genötigt werden, auf andere Energieträger umzusteigen, steigt der Bedarf an Holz-Pellets massiv an. Dieser Mehrbedarf übersteigt die Kapazitäten der Produzenten dieser Pellets um ein Vielfaches. Vor allem aber fehlt es bisher an der erforderlichen Menge des Holzes, um diesen Bedarf zu decken. Also gehen jetzt die Holzwirtschaften vor allem in Estland, Schweden und Finnland her und holzen im großen Stil alte Naturwälder um jeden Preis ab. Für die Flora und Fauna, für das natürliche Gleichgewicht in den Ländern, in Europa, auf dem gesamten Globus, ist das fatal.

In Nordschweden werden die letzten Urwälder im Land der Sami (Lappland) platt gemacht (siehe Bericht der ARD!), weil der Hunger nach Holz gestillt werden soll. Es sind vor allem global agierende Unternehmen, die sich hier ganz besonders hervortun, gefördert von der alten öko-sozialistischen schwedischen Regierung. Die neue bürgerlich-konservative Regierung hat sich auf die Fahne geschrieben, diesem Raubbau an Europas grüner Lunge einen Riegel vorzuschieben. Im Handumdrehen lässt sich das allerdings nicht erledigen, weil langfristige Verträge abgeschlossen wurden.

Auch in Estland wird momentan niedergeholzt, wo es nur geht. Auch hier berichtet wieder die ARD(!) über diesen Umweltfrevel. Estland ist in der Zwischenzeit Europas größter Pellet-Exporteur, um den Hunger nach diesem Produkt zu befriedigen. Denn die Pellets wandern zum Großteil in europäische Kohlekraftwerke. Die Umtellung von Kohle auf Pellets wird mit jeder Menge Geld aus den Taschen der Steuerzahler subventioniert, hochsubventioniert sogar. Das ist viel zu kurz gedacht, denn in der EU insgesamt wird inzwischen mehr abgeholzt als nachwächst. Typisch Klimawandel-Wahn: Populismus statt durchdachter Strategien.