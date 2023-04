Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán unterstützt via Twitter Donald Trump. »Kämpft weiter, Mr. President! Wir stehen zu Ihnen!« schreibt Orbán und zieht damit den Zorn des US-Botschafters in Ungarn auf sich.

Der US-Botschafter in Ungarn kritisiert die Unterstützung von Ministerpräsident Viktor Orbán für Donald Trump. »Kämpft weiter, Mr. President! Wir stehen zu Ihnen!« schreibt Orbán in einem Post auf Twitter im Zusammenhang mit dem Prozess gegen Trump in New York. Dieser Beitrag hat David Pressman, den US-Botschafter in Ungarn, zu einer Reaktion veranlasst. In einer Antwort an Orbán zitiert Pressman eine Aussage des ungarischen Außenministers Péter Szijjártós, dass sich die ungarische Regierung nicht in die Innenpolitik anderer Länder einmische.

David Pressman, der von der Biden-Administration zum Botschafter ernannt wurde, war in den letzten Monaten mit Szijjártó in Konflikt geraten. Der US-Botschafter beschuldigt Ungarn, Putins Geschäfte zu machen, während Szijjártó geantwortet hat, dass »diese Ära vorbei ist«, als es für ausländische Vertreter akzeptabel war, zu kommen und »uns zu sagen, wie wir in unseren eigenen Ländern leben sollen.«

Donald Trump hat den Beitrag von Viktor Orbán auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social geteilt.

Orbán hatte seinen Beitrag ein Bild beigefügt, das die beiden Männer lächelnd und Hände schüttelnd bei einem Treffen im vergangenen August in Trumps Anwesen in Bedminster im US-Staat New Jersey zeigt. Orbán war zu jener Zeit in die USA gereist, um auf der »Conservative Political Action Conference (CPAC)« in Texas zu sprechen.