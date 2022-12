Junge Union will Migration ausweiten

Die nächste Generation der Unions-Politiker hat einen strammen Linkskurs eingeschlagen und will die von Merkel eingeleitete für Deutschland verheerende Migrationspolitik forcieren: es sollen noch mehr Migranten ins Land geholt werden, fordert die Junge Union.

Merkel sendete im September 2015 ein für Deutschland fatales und verheerendes Signal in die Welt: kommt alle her in die soziale Hängematte nach 'Germoney', wir schicken niemanden zurück. Der Ruf wurde gehört und sie kamen millionenfach, die »Fachkräfte«, die »Goldstücke« und die, die Deutschland verändern werden - worüber sich grüne Küchenhilfskräfte mächtig freuten. Die Migranten würden Deutschlands Wirtschaft stärken, propagierten Merkel und ihre Genossen lauthals.

Deutschland hat sich geändert: Messerakrobaten ziehen über das Land, Schwertschwinger und Macheten-Männer. Weihnachtsmärkte müssen stärker gesichert werden als die Landesgrenzen (die seit Merkel im Grunde genommen nicht einmal mehr einen symbolischen Charakter haben). Statt Deutschlands Wirtschaft zu stärken, haben es sich die meisten jener mit Teddybären empfangenen Chirurgen, Raketenforscher und Ingenieure in der sozialen Hängematte mächtig bequem gemacht und liegen dem ohnehin schon fast bis aufs Blut finanziell ausgepressten deutschen Steuerzahler auf der Tasche.

Doch den verblendeten linken Utopisten ist das immer noch nicht genug: sie wollen immer noch mehr Migranten ins Land holen. Migranten, die sich ebenfalls in der sozialen Hängematte einrichten. Zu diesen linksorientierten Gruppen gehört auch die nächste Generation von Unions-Politikern. Die Junge Union hat nämlich genau das gefordert: noch mehr Migration nach Deutschland. Sie bewegt sich damit voll auf der Linie der Vernichtung Deutschlands, die Merkel 2015 eingeleitet hat.