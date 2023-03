Das Land konnte dem demographischen Winter schnell entgegenwirken

Jordan Peterson: Ungarn grandioses Beispiel der Familienförderungspolitik

„Das Faszinierende an Ungarn ist, dass es den Menschen große Anreize gibt, drei oder vier Kinder zu bekommen, aber die Familienstruktur in Ungarn ändert sich überhaupt nicht. Was sich ändert... die Kinderlosigkeit in Ungarn scheint tatsächlich zu sinken. Mehr Menschen scheinen eine Familie zu gründen. Und was passiert dann, wenn die Leute ihre Familien gründen...“

Jordan Peterson/Bild: Gage Skidmore

Veröffentlicht: 24.03.2023 - 09:00 Uhr

von Redaktion (jb)

Während einer Diskussion mit dem in Großbritannien geborenen Demographen und Dokumentarfilmer Stephen J. Shaw nannte der renommierte kanadische klinische Psychologe und Bestsellerautor Jordan B. Peterson die ungarische Familienförderungspolitik als das einzige bekannte Beispiel für ein von der Regierung aufgelegtes Anreizprogramm, das den Bevölkerungsrückgang messbar verlangsamt hat, wie Hungary Today berichtet. Peterson führte zunächst das Beispiel der kanadischen Provinz Quebec an, die versucht hat, Maßnahmen einzuführen, die die niedrige Geburtenrate umkehren sollten, wie z. B. den Zugang zu Kindertagesstätten für junge Frauen zu erleichtern. Seiner Ansicht nach hatte dies jedoch keinerlei positive Auswirkungen auf den anhaltenden Bevölkerungsrückgang. Stephen Shaw zeigte auf, dass es in der jüngeren Vergangenheit kein Beispiel für ein Land gibt, das in eine Spirale des Bevölkerungsrückgangs geraten ist und diesen Trend umkehren konnte. Seiner Meinung nach ist Ungarn das einzige Beispiel für eine leichte Umkehrung des Bevölkerungsrückgangs, aber er sagt auch, dass es dem Land nicht gelungen ist, das Ruder ganz herumzureißen, und dass es immer noch weit unter dem Bevölkerungsersatzniveau liegt. Darauf reagiert Shaw: „Das Faszinierende an Ungarn ist, dass es den Menschen große Anreize gibt, drei oder vier Kinder zu bekommen, aber die Familienstruktur in Ungarn ändert sich überhaupt nicht. Was sich ändert... die Kinderlosigkeit in Ungarn scheint tatsächlich zu sinken. Mehr Menschen scheinen eine Familie zu gründen. Und was passiert dann, wenn die Leute ihre Familien gründen...“ Ungarn verzeichnete zuletzt 1974-75 mit etwa 2,3 Kindern pro Kopf eine positive Geburtenrate. Diese Zahlen sind rapide gesunken und erreichten am Ende der Amtszeit der linken Regierung unter dem ehemaligen Ministerpräsidenten Gordon Bajnai im Jahr 2010 einen Tiefstand von etwa 1,2. Heute hat sich der Geburtenrückgang etwas verlangsamt, die Geburtenrate liegt derzeit bei etwa 1,6, aber die Zahl der Eheschließungen hat einen Rekordwert erreicht, der seit vier Jahrzehnten nicht mehr erreicht wurde, was darauf hoffen lässt, dass auch die Zahl der Kinder weiter steigen könnte.