Joe Bidens Handeln in der Ukraine bringt die Welt an den Rand eines neuen Weltkriegs

Genau in dem Moment, in dem ein zerbrechlicher Frieden hätte erreicht werden können und die Differenzen zwischen Russland und der Ukraine gelöst schienen, schreitet Biden ein und tut das, was er am besten kann: Er bringt alles durcheinander

»Wladimir Putin ist ein schlechter Mensch. Wladimir Putin ist größenwahnsinnig. Wladimir Putin ist ein Verbrecher. All diese Dinge sind wahr. Auch Adolf Hitler war ein Bösewicht, ein Größenwahnsinniger und ein Krimineller. Aber Wladimir Putin ist nicht Adolf Hitler und Russland im Jahr 2022 ist nicht Deutschland im Jahr 1938 oder 1939. Aber in beiden Fällen hing die Zukunft der Welt am seidenen Faden (oder hängt am seidenen Faden). Aber vielleicht nicht so, wie Sie denken.«

Mit Sachverständnis und messerscharfer Beobachtungsgabe analyisiert Vince Coyner auf American Thinker, was Joe Biden im Russlandkonflikt verbockt hat.

»Ein Großteil der westlichen Welt befand sich im Dezember 1941 bereits im Krieg, als die Vereinigten Staaten in den Kampf eintraten. Der größte Teil Europas und ein Großteil Nordafrikas befanden sich unter der Knute der Nazis. In der Zwischenzeit kontrollierten die Japaner weiterhin Korea und waren bereits in Französisch-Indochina (das heutige Vietnam) und große Teile Chinas eingefallen.

Deutsche U-Boote durchstreiften die Meere und versenkten weltweit Schiffe von Kriegsparteien und Nichtkriegsparteien gleichermaßen. Es war ein Weltkrieg im Gange; wir waren vor Pearl Harbor nur nicht aktiv an der Front. Wie auch immer man diese Zeit betrachten mag, die Welt, wie wir sie kennen, war einem heftigen Angriff ausgesetzt, der schließlich den Rest der Welt, einschließlich der Vereinigten Staaten, erfasst hätte.

Im Februar 2022 war das alles nicht der Fall. Sicher, Russland ist in die Ukraine einmarschiert, nachdem es 2008 in Georgien einmarschiert war (und nach sechs Monaten wieder abgezogen war) und 2014 die Krim von der Ukraine annektiert hatte. Und sicher, Putin hat mit dem Säbel gerasselt, um die verlorenen Teile der UdSSR wiederherzustellen. Aber die Welt im Jahr 2022 ist nicht mit der Welt von 1938 oder 1939 vergleichbar,« schreibt Coyner.

»Damals gab es die NATO noch nicht. Die Vereinten Nationen gab es damals noch nicht. Noch wichtiger ist, dass die wirtschaftliche Integration der europäischen Nationen untereinander und mit dem Rest des Westens nicht in dem Maße existierte wie heute. Und schließlich verfügten die Nazis in den späten 1930er Jahren über das stärkste Militär der Welt, während Russlands Truppen heute zu Recht als den meisten westlichen Truppen unterlegen gelten,« füge er hinzu.

»Im April, weniger als zwei Monate nach Beginn des Krieges, waren die beteiligten Parteien also kurz davor, zu dem Status quo zurückzukehren, der am Tag vor dem russischen Einmarsch bestand. Doch die Vereinbarung ist gescheitert. Und warum? Zwei Worte: Joe Biden. Die Pravda, ein russisches Sprachrohr, behauptet, Boris Johnson habe versucht, jegliche Friedensverhandlungen zu blockieren. Auch das ist Pravda, aber es stimmt mit den bekannten Fakten überein, und Johnson hat nie bestritten, privat gesagt zu haben, was er bereits öffentlich gesagt hat,« so Coyner.

Und er schließt:

»In buchstäblich jeder einzelnen Frage, die heute von Bedeutung ist, liegt Biden falsch. In der größten Frage der heutigen Zeit liegt Biden nicht nur falsch, sondern in katastrophaler Weise. In dem Moment, in dem die Welt Wege finden sollte, um sich von dem wirtschaftlichen Schlag des COVID-Irrsinns zu erholen, sieht die Welt stattdessen zu, wie Putin seinen zittrigen Finger über den Nuklearknopf hält, und fragt sich, wie viele Europäer in diesem Winter erfrieren werden, weil sie nicht genug Energie zum Heizen ihrer Häuser haben. Wenn die Welt im Jahr 2022 in einen Atomkonflikt gerät, wird Putin einen Teil der Schuld daran tragen, aber er wird sie mit dem schwachen Biden teilen.

Putin ist ein Verbrecher und Biden ist ein Dummkopf, und jeder weiß das. Der größte Teil der Schuld wird jedoch auf den Schultern der angeblichen ‚81 Millionen‘ Amerikaner lasten, die durch ‚gemeine Tweets‘ so verärgert waren, dass sie jemanden in das mächtigste Amt der Welt gewählt haben, der nachweislich nicht in der Lage ist, einen Limonadenstand zu führen. Aber zumindest hatten sie, wie Neville Chamberlain, gute Absichten.«