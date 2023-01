Joe Biden lagerte Geheimdokumente in seinem Büro!

In einem Büro von US-Präsident Joe Biden sind streng geheime Dokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident aufgetaucht.

Seit Monaten wird Donald Trump von seinen politischen Feinden insbesondere bei den US-Demokraten attackiert und mit strafrechtlichen Folgen bedroht, weil der Ex-Präsident geheime Regierungs-Dokumente in seinem Landhaus aufbewahrte. Und nun das:

Wie die konservative National Review berichtet, sind in einem früheren Büro des amtierenden US-Präsidenten Joe Biden Dokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident von Barak Obama gefunden worden. CNN berichtet von einem Dutzend, zum Teil streng geheimer Papiere. Die US-Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet. Das FBI wurde in die Ermittlungen eingeschaltet.

Die Unterlagen befanden sich in Büroräume im Penn Biden Center in Washington D.C, und wurden bereits im November in einem verschlossenen Schrank entdeckt. Die Akten liegen mittlerweile beim Nationalarchiv.

Eigentlich müssen alle Unterlagen des Präsidenten und des Vizepräsidenten unmittelbar nach Ende der Legislatur dem National Archives übergeben werden, um zu verhindern, daß die Papiere verändert oder vernichtet werden.

Offen ist, wie die Dokumente in das ehemalige Büro von Biden gelangten.

Der Fall ist für Präsident Biden heikel, weil seinem Vorgänger Trump vorgeworfen wird, geheime Dokumente auf seinem Wohnsitz in Florida gelagert zu haben. Die Wohnung war vom FBI gestürmt und durchsucht worden. Biden im Sommer über Trump: »Wie konnte das nur passieren? Wie jemand so unverantwortlich sein kann. Und es ist einfach - völlig unverantwortlich.«

Die Republikaner reagierten prompt auf den Skandal. Ex-Präsident Trump schrieb auf seiner Social Media Platform »Truth Social«: »Wann wird das FBI eine Razzia in den vielen Wohnungen von Joe Biden durchführen, vielleicht sogar im Weißen Haus?«. Weiter stellten Parteikollegen von Trump nach dem Fund die Frage: »Oh wirklich? Die haben das erst jetzt nach all den Jahren gefunden?« »Warum wurden diese Dokumente erst sechs Jahre später gefunden?«

Wir wissen nicht, warum die Papiere erst jetzt entdeckt worden sind – aber warum Präsident Biden nichts mehr von den Dokumenten weiß, dafür können wir gleich eine ganze Reihe von Erklärungen anbieten.