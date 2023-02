»Joe Biden ist ein Terrorist und muss zur Rechenschaft gezogen werden«

Der Sprecher des russischen Parlaments, Wjatscheslaw Wolodin, nannte US-Präsident Joe Biden einen »Terroristen«. Die mutmaßliche Sabotage der Nord Stream Pipelines durch die Amerikaner sei »ein Akt der Einschüchterung ihrer Vasallen, die beschlossen haben, ihre Wirtschaft im Sinne ihrer eigenen Bürger zu gestalten«, schrieb er.

»Alle Welt interessiert sich für den Berich des US-Journalistin Seymour Hersh«, so die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa. »Zusammengefasst schrieb er Folgendes: (Präsident Joe) Biden befahl persönlich einen Terroranschlag; die Vorbereitungen dauerten 9 Monate; der Nationale Sicherheitsberater des Präsidenten, Jake Sullivan, war federführend; US-Geheimdiensttaucher platzierten während NATO-Übungen Sprengstoff an den Pipelines; das norwegische Militär war an der Operation beteiligt; Angriffe von einem U-Boot und Luftangriffe wurden ebenfalls als Optionen in Betracht gezogen.«

»Wir haben wiederholt die Position Russlands zur Beteiligung der USA und der NATO zum Ausdruck gebracht«, sagte Sacharowa. »Wir haben gesehen, dass sie nicht einmal versucht haben, es zu verbergen, und sich vor der Welt ihrer Fähigkeit rühmten, diese zivile Infrastruktur zu zerstören, über die Europa russische Energie erhielt. Wir haben auch regelmäßig die Zurückhaltung Dänemarks, Deutschlands und Schwedens gegen die Durchführung einer ergebnisoffenen Untersuchung gesehen, und ihre Einwände gegen die Teilnahme Russlands an einer solchen Untersuchung, obwohl unser Land durch diesen Vorfall enorme Verluste erlitten hat. Das Weiße Haus muss jetzt diese Tatsachen erklären.«

Russland verlangt eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats zu den Vorwürfen, so Sacharowa.

Die AfD plant zu dem Thema eine aktuelle Stunde im Bundestag am Freitag, 10.2.2023.