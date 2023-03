Jane Fonda fordert »Mord« an Lebensschützern weil Roe v. Wade gekippt wurde

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

14.03.2023 - 11:19

"Jane Fonda, die bekannte amerikanische Schauspielerin und Aktivistin, rief letzte Woche im nationalen Fernsehen zur »Ermordung« von Politikern auf, die für das Leben eintreten, und löste damit die Empörung der Abtreibungsgegner aus, wie LifeSiteNews berichtete. "





Man ersetze "Jane Fonda" durch beliebige Namen von AfD-Politikern, "Incels", Feminismuskritikern usw. (also von nichtlinientreuen Menschen), "Schauspielerin und Aktivistin" durch entsprechende Bezeichnung (z.B. AfD-Mitglied) und "Politiker, die für das Leben eintreten" durch "Politiker, die für (hier politisches Ziel eintragen, das Menschenleben kostet oder in Gefahr bringt wie Waffenlieferungen an die Ukraine, das Befürworten von Abtreibungen, Befürworten von mRNA-"Impfungen" usw.) eintreten... - z.B. so:



"Beatrix von Storch, die bekannte deutsche AfD-Bundestagsabgeordnete, rief letzte Woche in der ARD zur »Ermordung« von Politikern auf, die für Abtreibungen eintreten, und löste damit die Empörung der Abtreibungsbefürworter aus, wie die BILD-Zeitung berichtete."



Nehmen wir mal an, Frau von Storch würde so einen wirklich loslassen, wie würden die Medien und die Justiz darauf reagieren?



Man braucht nicht so viel Phantasie, um sich das mediale "Vierteilen" und "Verbrennen auf dem Scheiterhaufen" vorzustellen, das dann von der Medienwelt genüsslich zelebriert würde.



Aber bei einer Feministin wie Jane Fonda ist das ja schließlich was anderes.



